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【廣編】星展銀行（台灣）擁抱新世代金融家　「星展儲備幹部計劃」正式開跑

星展銀行,星展儲備幹部計劃,金融（圖／星展銀行提供）

【廣編特輯】

圖、文／星展銀行提供

星展銀行（台灣）宣布2025年「星展儲備幹部計劃」（Management Associate Programme，MAP）正式起跑，今年特別擴大規模，預計招募逾30名儲備幹部，培訓領域涵蓋消費金融、企業金融、環球金融管理以及營運管理等。

即日起至10月31日止，歡迎國內外大學及研究所應屆畢業生或兩年以下工作經驗（不限學科背景與工作經歷），具創新思維、企業家精神與國際視野者加入星展銀行（台灣）。此計畫不僅提供具有相當市場競爭力的薪資福利，第一年即享年薪百萬，更提供清晰且完整的職涯發展路徑，致力於培育高潛力的年輕世代成為金融領導人才。

「星展儲備幹部計劃」延攬具高抗壓性和優異適應力的人才，能快速掌握情勢並推動業務發展，以應對不斷變化的金融市場。儲備幹部將參與各類專案，鍛鍊卓越的溝通與協調技能，成為具備獨立問題解決能力和團隊協作精神的未來領袖。

今年，星展銀行（台灣）採用了不同以往的培訓機制，以直接到指定職位（direct to role）的模式來實行「星展儲備幹部計劃」。為期12個月的培訓和指導，取消了傳統的職位輪調，透過量身定制的學習體驗來增強員工的職業技能和知識，全面強化儲備幹部的職業成長和發展。結訓後，根據個人績效表現，表現優異者最快有機會在18-24個月晉升，或是獲選為高潛力人才，並加入跨國輪調計劃，加速其向關鍵領導職位的晉升，也擴展其全球視野和職業網絡。

「星展儲備幹部計劃」即日起至2024年10月31日止開放線上報名，預計招募逾30名對外商金融領域具有熱忱、追求卓越並擁抱挑戰的青年，更多計畫細節請參考：https://www.dbs.com/careers/management-associate-programme/taiwan

關鍵字： 星展銀行星展儲備幹部計劃金融

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