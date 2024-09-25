台股漲逾300點！本月9檔ETF填息達陣　00918、00919接力拼

▲台股今天上漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠台積電（2330）重返千元，台股今（25）日指數表現氣勢如虹，盤中漲逾300點，累計至今日中午12點半，包括統一台灣高息動能（00939）、復華台灣科技優息（00929）等9檔本月除息的台股ETF已完成填息，而配息金額偏高的季配型大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）填息率雙雙衝過7成，成為下波接力填息的重心。

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▲台股ETF填息概況，統計至9月25日中午12：00。（圖／ETtoday新聞雲製）

統一台灣高息動能ETF（00939）於9月初進行第二次配息，每股配發現金股利0.063元，今(25)日填息達陣，預計9月27日領息。00939目前兩次配息，每股皆配發現金股利0.063元，分別已在8/1、9/3除息，兩次都完成填息，約27.6萬人受益。

00939第三次除息預計在10/2(下周三)，每股依舊配息0.063元，想參與此次配息的投資人，最後上車日為10/1(下周二)，息收預計10/28入帳。

同屬月配型的00929則在20日率先填息達陣，為睽違2個月未能填息後見到喜訊，由於00929填息後股價持續溫和上漲，市場也對下波配息帶來期待。

至於00918、00919本次配息皆創歷史新高，填息所需時間雖相對較長，但因填息率皆已超過7成以上，00919除息兩天填息成績看俏，法人認為有機會成為下一波接棒填息的標的。