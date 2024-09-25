星宇終於要上市！　張國煒：一路走來荊棘在背、今年營運倍數成長

▲星宇航空董事長張國煒（右）、執行長翟健華 。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（25）日舉行上市前業績發表會，預計在10月下旬正式掛牌上市，董事長張國煒表示，星宇航空能走到今天真的非常、非常不容易，「一路走來荊棘在背、關關難過關關過」，去年小賺1.5億元、今年成果一定比去年倍數成長；疫情期間快速加碼投資基礎建設，「一家不到10年的航空公司，但是有30年、60年航空公司的基礎建設規模，國外友航同業都很驚訝。」

張國煒表示，這一路走來是荊棘在背，關關難過關關過，走到今天很不容易，剛開航卻碰到疫情，等於2023年才正式開始做全面性的服務，去年雖然沒辦法像另外2家國籍航空賺很多錢，但去年也達到損益平衡，小賺1.5億元左右，這代表星宇航空很厲害，開辦就碰到疫情，營運第一年就能損益平衡、甚至小賺，今年成果一定比去年好很多、會倍數成長。

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張國煒指出，疫情2年中也做很多事情，沒有因此氣餒，代表台灣精神充分在星宇航空發揮，苦幹實幹的精神，疫情2年星宇航空不減薪也不裁員，快速加碼投資基礎建設，包括運籌維修中心，一家不到10年的航空公司，但是有30年、60年航空公司的基礎建設規模，國外友航同業都很驚訝星宇短短幾年能塑造出這樣的規模跟基礎，這都是有賴全體同仁認真專業完成使命，星宇能走到今天真的非常、非常不容易，有機會走到今天辦上市業績發表會，是很重要的里程碑，上市後公司治理也會更加完善。