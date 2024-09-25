抽中就現賺10萬！泓德能源明改列一般板上市　中籤率僅1.32%

▲泓德能源董事長謝源一（右）與總經理周仕昌（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

綠電大廠泓德能源（6873）將於9月26日自創新板改列一般板上市。泓德能源上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，公開申購價為 188 元，總計吸引12.8萬合格件數參與申購，中籤率約 1.32%，以今日收盤價290.5元計算，中籤的幸運投資人一張就有望現賺超過10萬。

泓德能源為全國第一家於創新板上市並掛牌交易的能源公司，也是第一家於創新板送件申請轉板改列一般上市的公司。2024 年 4 月 12 日經審核通過核准改列一般板，轉板前被納入MSCI 全球小型指數成分股，顯見泓德能源實力與財務表現深獲證交所、國內與國際投資人肯定。

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泓德能源與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，包含以地面型光電為主的星泓電力、以漁光為主的星鱻電力、以表前儲能為主的星德電力，以及今年甫成立以光、儲為主的富邦能源，未來管理資產總金額預計超過 650 億，為全台最大綠能資產管理平台。旗下以電站維運為主要業務的子公司「泓博能源」，截至 2023 年底的維運容量為310MW，其所提供的太陽光電系統之維運服務，已取得國際第三方認證機構 TÜV NORD AAA 認證最高等級肯定。

專業養殖團隊「星源漁業」，將台南七股的日運場案打造為台灣指標性漁電共生案場，來自台灣產官學界與海外觀摩的參訪川流不息，去年首次收成即有逾 10 萬臺斤豐碩成果。

泓德能源推出自有品牌 TITAN，包含智慧綠能管理平台、表前／表後儲能與充電樁相關設備，以及充電專用站等軟硬整合與場域整合服務。智慧綠能管理平台 TITAN，串聯旗下所有解決方案與表前／表後設備，提供光電、儲能、輔助服務、售電與電力交易雲打造能源物聯網平台，並開發智能選址、智能維運、預測與風險分析和交易策略等 AI 應用。子公司「星佑能源」聚合表前與表後資源，不僅可以上線參與日前輔助服務市場，更可因應最新系統應用或電力市場規則，為業主客製化能源管理系統與控制策略，並運用 AI 預測技術訂定投標策略以最大化案場效益。

負責綠電購售的子公司「星星電力」為台灣前三大售電業者，累計至今年 8 月底，綠電轉供總合約度數超過 155 億度，轉供據點超過 1,800 個，憑證張數超過 50,920 張。受惠於能源署開放光電二、三型發電業者可透過售電業轉售綠電，今年 7 月 1 日正式轉供 13 個三型電廠綠電並移轉憑證給 23 個用電戶，不僅是星星電力多對多首例，同時也創下業界最高速紀錄，達成發電業者、售電業者與用電業者三贏局面。子公司「星舟快充」為全方位充電營運商，提供充電設備銷售、充電站營運與加盟等服務，並持續與全家便利商店、全聯福利中心、城市車旅等知名連鎖品牌合作，截至今年上半年已開發 272 個充電站。

泓德能源成功開創事業版圖，深耕台灣同時著眼海外電力自由化市場，是第一家打入日本儲能系統容量市場的台灣公司，成功拿下標案並取得日本政府 20 年補貼金額。另與澳洲電力零售商 ZEN Energy 簽定備忘錄，將攜手合作包含光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、虛擬電廠（VPP）合作和儲能案場開發。