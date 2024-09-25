台積電目標價拉高到1280元！　美系外資爆CoWoS提前一年量產

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美系外資出具報告指出，在終端客戶群對於人工智慧（AI）的需求有增無減下，台積電（2330）CoWoS產能擴張將提早一年出現，導致明年產能、資本支出、產品價格、營收與獲利都提升，因此目標價從1220元調升至1280元，重申「優於大盤」評級。

台積電決定將CoWoS產能擴張從2026年提前一年到2025年，以因應輝達（NVIDIA）等大客戶的強勁需求，而向群創購得廠房可加入生產行列又加速實現產能。

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美系外資報告中估算，雖然還不是很確定英特爾（Intel）的Lunar Lake及其下一代PC CPU會外包到台積電的3奈米製程上，但因鑑於人工智慧半成品需求強勁，預期台積電將擴大其產能3奈米產能從今年的9萬片增加到明年的12萬片，後年則是14萬片（含美國廠的2萬片）。

雖然 iPhone 17在2025年將繼續使用3奈米（改良版的N3P），但美系外資報告中仍預估台積電2奈米產品會從今年的1萬片擴張至明年的5萬片，2026年則是在iPhone採用下來到8萬片。報告同時預言，到明年台積電2奈米最大客戶應該是超微（AMD）。

隨著CoWoS擴張速度加快，美系外資將台積電2025年資本支出預期從350億美元上調至380億美元，報告中指出，最近的經紀人會議管理層確實提到該公司可能可以確定未來五年維持15-20%的收入複合年增長率，那是其近期強勁的產能擴張，也與設備供應鏈相呼應。

美系外資認為，台積電產品價格上漲的確認和持續的人工智慧資本支出實力應該是關鍵的催化劑，同時預期聯發科（2454）可以從 Edge AI 更換週期中受益，但其晶片成本可能會增加。