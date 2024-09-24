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合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

▲合庫銀行營業部營業大廳 。（圖／記者湯興漢攝）

▲合庫銀行營業部營業大廳 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

合庫銀公告今年最後一波分行調整，將在10月21日整併北寧分行、南三重分行、逢甲分行、北岡山分行與北高雄分行等5家分行，連同上半年裁掉台東縣的「東台東」、南投縣的「東埔里」與新北市「泰山分行」，今年一共裁8間分行，為近7年來分行整頓紀錄，不過瘦身後，國內分行家數仍高達261家，持續穩坐通路據點冠軍。

依照合庫銀公告，10月21日起，位在台北市松山區八德路三段97號的「北寧分行」將併入大安區市民大道四段的復旦分行；新北市三重區正義北路120號的「南三重分行」將併入三重區正義南路17號的「三重分行」。

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合庫銀位於台中市西屯區西屯路二段252號的逢甲分行，計劃併入台中市西屯區台灣大道三段526號的朝馬分行；高雄市岡山區中山北路12號的「北岡山分行」則併入高雄市岡山區校前路2號的岡山分行；高雄市前金區中華三路232號的北高雄分行，則是併入高雄市新興區七賢二路110號的新興分行。

「這應該是合庫銀今年最後一波，他們今年檢討量比較多，裁8間，算是近年來比較認真評估。」其他銀行同業指出，合庫銀從2006年、時任董事長陳冲任內整併農銀，分行家數衝高破330家，隨後陸續調整，2015年曾有單一年度裁11家分行、2017年則裁逾8家分行，後來一直停在270家左右，疫情之後重啟分行整併的腳步。

《ETtoday新聞雲》觀察，今年合庫銀整併的分行，多是承接農銀時代的舊分行與合庫銀既有分行相近，整併的分行距離多不到800公尺，在營運效益考量下，自然需要做出調整。

行庫主管坦言，在普惠金融考量下，要收一間分行並不是簡單的事，「如果兩家分行都很賺錢，自然會想辦法一起賺錢，距離那麼近，客戶走掉的機率也低。」但隨著人力成本、水電營運成本都增加，合庫銀也要衡量分行開店做生意的效益。

「合庫銀的分行家數還是比三商銀高出近百間喔！」大型行庫主管指出，目前第一銀行、彰化銀行、華南銀行分行家數多在184～186間左右，合庫銀行仍遙遙領先。

老行庫主管透露，「實體分行都是先發先至的，和小企業一起成長，他們的Account（帳戶）都不會跑，這個就是優勢。」若真的要忍痛裁撤分行，最大前提「業務不能流失」，旁邊有沒有金融同業搶生意了。

關鍵字： 合庫銀分行整頓

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