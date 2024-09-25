航運ETF一路順風！00960再拉出半根　掛牌4天飆漲逾12%

▲全台首檔「航運ETF」漲勢亮眼。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）自掛牌後，股價蒸蒸日上，不但守在發行價15元之上，25日早盤更一度飆上16.92元，上漲5.15%，暫報16.75元，成交量達1.5萬張。如果從掛牌首日收盤價15.1元計算，累計4天漲幅達12%。

00960於9月20日正式掛牌，上市前就受投資人關注，主要是因為追蹤指數「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」，即納入全球三大航運種類的龍頭企業，包括貨櫃、散裝與油輪，是台灣首見「ETF新兵」聚焦航運股。

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根據野村投信9月24日資料，00960每單位淨值收在15.73元，較前一日漲幅4.1%。如果與市價16.75元相比，折價幅度約6.5%，意味著市價被低估，投資人此時買進相對撿到便宜。

攤開00960的連結指數成分細項，截至5月31日資料，在前十大持股中分別是長榮海運（9.66%）、丹麥馬士基（7%）、日本郵船（6.5%）、日本商船三井（6.49%）、日本川崎汽船（6.11%）、陽明海運（5.31%）、美國美森輪船（4.48%）、美國前線油輪運輸（4.16%）、美國天蠍座油輪（3.96%）、萬海航運（3.87%）。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，今年航運股複製往年盛況的機率相當高，除了進入上述傳統航運第四季表現旺季，可看到主要國家出口運量持續創高，加上最新公布台灣8月份出口創歷史新高等，目前更有許多消息面包括俄烏戰爭持續、中東地區紅海危機，如近期以色列、黎巴嫩衝突加劇，加上美東碼頭工人罷工的機率高，恐中斷供應鏈。

張繼文指出，國內的「貨櫃三雄」長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）第四季的業績將跟著出現想像空間，目前可謂是航運布局的好機會。

至於航運評估美東罷工的因應策略，張繼文說，隨著各大航商申請綜合費率附加費（GRI）之後，長榮、陽明及萬海推估也將跟進加收費用，這些都可能進一步造成航運「供不應求」情況。事實上，從台灣貨櫃三雄營收獲利成長也可看出端倪，各專家看好第四季航運族群表現，投資人可考量自身風險承受度，伺機加碼進場布局來參與航運股投資。