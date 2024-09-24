快訊／大樂透連9槓！下期頭獎上看3.2億元　百萬加碼開3組

「金龍海嘯」源頭！15家銀行不動產放款拉警報 1家快沒額度

受到銀行放款過度集中不動產業影響，央行總裁楊金龍祭出第7波信用管制，引發市場抨擊「金龍海嘯」，不過金管會今（24）日公告國銀至8月底不動產授信情形，單月大增1100億元、以《銀行法》72-2條估算，有15家銀行不動產授信佔比超過27%警戒值，且有1家超過29%，快要沒有額度。

快訊／93萬人注意！00940每股配0.05元 10／8最後買進日

擁有逾93萬受益人的月配型台股高息ETF、元大台灣價值（00940）今（24）日公告第4度配息，每股配發0.05元，預定10月8日為最後買進日，10月9日除息，11月1日入帳。

「金龍海嘯」受災戶！營建股欣巴巴今一度漲停 並列13檔注意股

央行19日祭出史上最嚴的第七波房市管制措施，營建股連重跌2個交易日後，空方量能已見大幅釋放，今（24）日類股呈現跌深反彈，其中欣巴巴（9906）雖以低盤開出，不到10分鐘後盤勢逆轉，直攻漲停價，終場以上漲逾5%作收，惟當日週轉率為 5.26%，遭並列13檔注意股。

賣股還錢！老牌化工廠處分雲豹能源1736張 挹注資金逾3億

掛牌38年的化工股和益（1709）今（24）日公布近一年處分雲豹能源（6869）達1736張，挹注資金3億元，主要是為了償還借款。

達明機器人9／26登興櫃 每股120元！AI協作拚下半年營運更好

廣明（6188）旗下子公司達明機器人24日舉辦登錄興櫃前法人說明會，將於9月26日興櫃掛牌，代號為4585，正式進入資本市場，興櫃認購價格為每股120元。達明的協作型機器手臂是全球市占第二大，協作型手臂已全面內建視覺系統，並導入AI推論能力，軟硬體兼容強，對於後續展望，預期今年下半年優於上半年、明年再優於今年表現。

熱錢回流！外資連4天買超台股730億元 台幣升破32

受惠外資買盤持續回流，台股今（24）日開低走高，指數終場大漲146.25點，收復季線，統計外資連4個交易日買進，合計買超金額達730億元，而新台幣兌美元匯率也是先貶後升，終場升破32元關卡，以31.966元作收，升值6.7分。

國際金價飆不停 台銀黃金存摺刷2725元新高

受美中大國降息訊息激勵，國際金價持續衝破前波高點，台銀黃金存摺今（24）日上午9點25分又創下每公克2725元新高價，交易員指出，由於通膨與經濟復甦力道走弱雙重壓力下，黃金保值屬性受到市場追捧，後市不容小覷。

摩斯漢堡喊漲？Q2本業虧損 總經理：做全面性評估

經營摩斯漢堡的上櫃公司安心（1259）今（24）日舉行法說會，總經理謝靜慧指出，今年上半年調整店面體質，Q2本業虧損主要是受到電費、工資等成本上漲所致，是否會漲價來因應，將做各方面評估；下半年持續展店，年底前會新增4-5家，屆時全台總店數會達到304家，維持與去年底相同水準。海外部分仍不明朗，因此主要還是集中在台灣整頓。

債券ETF超旺 00687B、00931B、00948B掀起新追募潮

市場期待的美國降息循環終於開始，吸引投資人加碼投資債券ETF，包括國泰投信、統一投信、中信投信等業者紛紛公告旗下商品新一波追募。

合庫銀7年來最大整頓！ 今年共裁8間分行

合庫銀公告今年最後一波分行調整，將在10月21日整併北寧分行、南三重分行、逢甲分行、北岡山分行與北高雄分行等5家分行，連同上半年裁掉台東縣的「東台東」、南投縣的「東埔里」與新北市「泰山分行」，今年一共裁8間分行，為近7年來分行整頓紀錄，不過瘦身後，國內分行家數仍高達261家，持續穩坐通路據點冠軍。