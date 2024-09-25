首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊

▲台股今天平盤。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

全台首檔、聚焦全球航運龍頭ETF 野村全球航運龍頭（00960）搭上運價喊漲順風船，投資人瘋買，今日以19.09元大漲近20%作收，再創掛牌後新高，但專家示警，00960股價高於淨值太多，溢價幅度逼近20%，建議投資人不要再一窩蜂搶進。

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▲00960ETF溢價表現。（圖／翻攝野村投信官網）

00960前十大成份股主要包含台灣貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）外，其餘都是世界級航商，其中長榮持股佔首位，而伴隨美東罷工在即運價喊漲，航海王全面喊漲，00960搭上此波順風車，散戶買盤搶進，成交量爆5萬張，由於海外ETF沒有漲跌幅限制，今日終場以19.09元作收，大漲19.84%。

依據00960公告，參與造市商有10多家券商，今日不斷跟發行商（野村投信）申購再倒貨回市場，但仍難敵投資人瘋狂買盤，股價大漲，偏離預估15.91的淨值。

專家強調，ETF除市價外，還有每天投信公布淨值，是依照ETF的資產計算所得的價值，市價不一定會與ETF淨值相同，若交易價格高於淨值為溢價，低於淨值則為折價，ETF精神在於「市價會朝向淨值靠攏」，因此溢價買進代表買貴，相對折價買進，表示買在該檔ETF低點。