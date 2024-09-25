美東罷工在即運價喊漲　貨櫃三雄揚帆、萬海飆漲9％

▲馬士基也要收取附加費。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

美東碼頭工人罷工機率大增，全球再度掀起搶艙潮，貨櫃艙位供不應求的情形再度出現，預料運價將會回穩上揚，部分船公司也陸續宣布將加收相關費用，貨櫃三雄近日股價揚帆，長榮（2603）站穩200元關卡，陽明（2609）漲逾3％、萬海（2615）飆漲9％。

美國國際碼頭工人協會（ILA）與美國海事交易所（USMX）談判出現裂痕，目前仍然陷入僵局，貨櫃船公司及物流業者都在為罷工提前做準備，若是月底前雙方仍未達成協議，ILA的8.5萬名成員將從10／1起全面罷工。

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航運巨擘馬士基（Maersk）宣布，由於美東碼頭工人罷工在即，勞動力將出現中斷，造成全球供應鏈出現斷鏈危機，因此預計將自10／21起，徵收「當地港口干擾附加費」，每TEU（20呎櫃）為1500美元，每FEU（40呎櫃）為3000美元，每45呎櫃為3780美元，強調這筆附加費可彌補因服務中斷而產生的更高營運成本。

在此之前，地中海航運（MSC）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、達飛海運（CMA CGM）等也已經宣布將收取相關費用，其中，赫伯羅德將從10／18起徵收WDS（工作中斷附加費），每TEU為1000美元；達飛則將從10／11起對運往美東、墨西哥灣港口的貨物收取附加費，每TEU為1500美元。

長榮海運在上周法說會中指出，中東戰爭、紅海危機仍無法停火，船隻繞道部分碼頭仍出現塞港狀況，加上美東碼頭工人罷工「可能性非常高」，以及明年農曆年提早到來，Q4貨運量仍穩定樂觀；法人也維持買進等正面看法，目標價上看250元。

貨櫃三雄今日股價持續上揚，截至上午11時30分，長榮盤中最高漲逾2％至209元，成交量逾3萬張；陽明（2609）盤中最高漲逾3％至69.8元，成交量逾9萬張；萬海盤中漲9％至99元，成交量爆出近11萬張。