緯穎已全面去中化！董座洪麗寗：美國大選將牽動赴美設廠規劃

▲緯穎董事長洪麗寗出席「2024剛柔並濟大未來論壇」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI浪潮之下，各界都在關注相關題材如何發酵。緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗25日表示，台灣科技產業蓬勃發展，有強大的能量讓AI題材成為難得的機會，但最大的挑戰仍是地緣政治，就緯穎來說，今年產線已全面「去中國化」，當然其他市場也伴隨著風險，美國總統大選結果也將牽動「緯穎是不是要赴美設廠」。

洪麗寗出席台灣女董事協會和安永聯合會計師事務所舉辦的「2024剛柔並濟大未來論壇」。面對AI科技時代發展，她說，絕對要給台灣一個讚、一個鼓掌，因為台灣AI產業上各方面表現，代表著過去30年、40年的努力，上下游包括IC設計、半導體、零組件、系統組裝、終端應用等都是關鍵角色，推升台灣能量大爆發，也帶來AI產業千載難逢的好機會。

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「AI科技具有敏感性。」洪麗寗指出，台灣有很多公司眼前最大的挑戰是地緣政治，為了全球化，必須要更接近客戶。所幸緯穎10年前就從墨西哥、捷克、中國布局而交付全球，現在大概交付約121個國家、600多個資料中心，全球從北到南都有，包括巴西、智利、印度等都有緯穎布局的軌跡。

洪麗寗說，緯穎成立比較晚、資源也有限，一開始就沒有放很多力氣在中國市場，因此今年生產製造已全面「去中國化」，所有的製造都離開中國。如今緯穎的製造布局，亞太區就在台灣與馬來西亞，而歐洲在捷克第二大城布爾諾，美國則在美墨邊界。

「當然，美國總統競選結果，也會導致我們是不是要去美國設立工廠，這些題目都將連結在一起。」洪麗寗表示，「算力無限、電力有限」是所有AI題材裡最大的風險，其實緯穎4年前就開始談散熱，當時沒什麼太多共鳴，但現在全部人都講散熱，「你看現在散熱股價都很高嘛。」

此外，洪麗寗也提醒，除了散熱，另外還有一件事就是「省電」，全世界要一起做替代能源，長期來看還要找替代運算（computing）的方式，算得更快、資料處理更大，這些都充滿挑戰，也是緯穎及產業參與者重要課題，「我們的角色呢，其實是將這些供應鏈串起來，如輝達（NVIDIA）重要技術夥伴，將產品交付給像是亞馬遜AWS的大型雲端服務供應商，成為完整的產業生態系。」