害怕被套牢？　零組件廠趁台積電重返千元出脫持股120張

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）睽違二個半月重返千元，惟電子零組件廠商迅德興業（6292）在本（9月）月初才公告累計買進台積電120張，但買進後恰逢台股動盪重挫，持股數度慘遭套牢，伴隨近2個交易日台積電走高，今（25）日公告全數出脫，獲利765萬元。

台積電今日股價以上漲18元或1.82%、1005元今日最高價作收。

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迅德興業在9月4日公告從7月22日至9月4日累計買進台積電120張，買進總金額高達1.1億元，佔實收資本額2成，平均每股買進價格921.8117元，當時公告買進目的「中長期投資」。

惟以台積電從迅德起買日隔天、7月23日至今，股價二度跌破900元，最低一度來到813元波段低點，顯見迅德在買進後，大部份時間都是呈現帳上虧損，但有幸在聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），包括台股在內亞股因外資回頭加碼一路推升指數走高，台積電也連收漲5個交易日，今日更一口氣重返千元，迅德在昨天跟今天趁勢全數處分持股。

迅德今日公告因逹預期的投資效益，在9月24日至25日公告出脫台積電120張，處分總金額1.18億元，每單位處分價格985.6193元，獲利765萬元。

