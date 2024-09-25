電感新兵三集瑞搶攻AI市場　預計10月下旬掛牌上市

▲電感元件大廠三集瑞-KY董事長林伙利。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

電感元件大廠三集瑞-KY（6862）預計將在10月下旬掛牌上市，董事長林伙利今日表示，公司長期和GPU大廠合作，產品已應用在顯示卡、主機板、伺服器等等，目前AI相關應用營收在上半年已佔15%，明年更有望上看25%，法人也估計，三集瑞今年營收有望達20議員，年增有望達4成。

三集瑞聚焦在電感元件產業，憑藉高度客製化及品質穩定之產品，在全球電感元件市場已占有一席之地，2021～2023年度及2024年上半年度營業收入分別為15.24億元、13.24億元、15.95億元及10.25億元，每股稅後盈餘分別為8.08元、8.26元、9.02元及6.09元，營運狀況受益於2023年下半年重現PC產業旺季趨勢及AI市場需求發酵而逐步提升，獲利狀況預期隨著新產品終端應用面及生產線之業務布局及發展策略而持續增長。

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三集瑞深耕電感元件領域30餘年，已成為臺灣具領先地位之電感元件供應商，其電感依製程工法均屬於繞線式，其中超過8成為一體成型式功率電感，其次則為組裝式功率電感，主要客戶涵蓋全球PC市場主要品牌商及代工廠，可依據客戶需求，提供符合高功率、高效能、高抗噪、小型化市場需求之各式客製化規格產品。

三集瑞專精於客製化電感元件之研發製造，產品終端應用層面廣泛，涵蓋了主機板、筆記型電腦、顯示卡、AI、伺服器、網通及車用電子等，同時已建立具有高度客製化能力、材料配方自行開發能力及產線自動化之經營團隊，產品具備開發時間短、產量大、品質佳等多方優勢。

三集瑞透過高度客製化能力，可以在3～7天提供客製化樣品，並以自動化設備快速且大量提供平均良率90～95%之成品，生產其終端應用產品適合之電感元件，藉此奠定長期穩定之客戶合作關係；此外三集瑞透過材料配方自行開發能力，自行開發沖壓模具(尺寸齊全達100種以上)，以及製粉(配方近400種)、繞線(自行開發自動化機器設備)之自行設計及生產等，並於臺灣及中國已取得38項專利權，以達到樣品送樣速度快，符合日新月異之市場及客戶需求。

三集瑞生產據點位於中國之江蘇省蘇州市及廣東省東莞市，早自2009年即導入自動化設備，並於2013年建置第一條流水線，期後陸續新增改良，目前均採用自動化生產設備，其中蘇州廠已設立全自動生產流水線，藉此提昇生產效率、管控人工成本及需求；此外三集瑞經營團隊專注產業多年，在電感產業平均有超過20年之相關資歷，均在董事長林伙利之帶領下，累積豐富之設計開發及生產技術能力，對市場策略與產業定位具有高度之敏感度。

近年來，三集瑞致力於拓展新產品應用開發及生產線，其中TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，未來應用面包含了AI伺服器、AI PC、AI顯示卡、車用電子等；此外蘇州廠及越南廠之新產線亦規劃於2024年底及2025年底陸續上線量產。三集瑞未來將可望持續發揮其高度客製化產品開發能力之競爭優勢，加上新產品應用開發及生產線之業務布局及發展策略，同時順應AI、電動車產業之蓬勃發展，持續擴大電感元件市場利基並提升占有率。