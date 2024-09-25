ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

電感新兵三集瑞搶攻AI市場　預計10月下旬掛牌上市

▲▼電感元件大廠三集瑞-KY董事長林伙利。（圖／記者高兆麟攝）

▲電感元件大廠三集瑞-KY董事長林伙利。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

電感元件大廠三集瑞-KY（6862）預計將在10月下旬掛牌上市，董事長林伙利今日表示，公司長期和GPU大廠合作，產品已應用在顯示卡、主機板、伺服器等等，目前AI相關應用營收在上半年已佔15%，明年更有望上看25%，法人也估計，三集瑞今年營收有望達20議員，年增有望達4成。

三集瑞聚焦在電感元件產業，憑藉高度客製化及品質穩定之產品，在全球電感元件市場已占有一席之地，2021～2023年度及2024年上半年度營業收入分別為15.24億元、13.24億元、15.95億元及10.25億元，每股稅後盈餘分別為8.08元、8.26元、9.02元及6.09元，營運狀況受益於2023年下半年重現PC產業旺季趨勢及AI市場需求發酵而逐步提升，獲利狀況預期隨著新產品終端應用面及生產線之業務布局及發展策略而持續增長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三集瑞深耕電感元件領域30餘年，已成為臺灣具領先地位之電感元件供應商，其電感依製程工法均屬於繞線式，其中超過8成為一體成型式功率電感，其次則為組裝式功率電感，主要客戶涵蓋全球PC市場主要品牌商及代工廠，可依據客戶需求，提供符合高功率、高效能、高抗噪、小型化市場需求之各式客製化規格產品。
三集瑞專精於客製化電感元件之研發製造，產品終端應用層面廣泛，涵蓋了主機板、筆記型電腦、顯示卡、AI、伺服器、網通及車用電子等，同時已建立具有高度客製化能力、材料配方自行開發能力及產線自動化之經營團隊，產品具備開發時間短、產量大、品質佳等多方優勢。

三集瑞透過高度客製化能力，可以在3～7天提供客製化樣品，並以自動化設備快速且大量提供平均良率90～95%之成品，生產其終端應用產品適合之電感元件，藉此奠定長期穩定之客戶合作關係；此外三集瑞透過材料配方自行開發能力，自行開發沖壓模具(尺寸齊全達100種以上)，以及製粉(配方近400種)、繞線(自行開發自動化機器設備)之自行設計及生產等，並於臺灣及中國已取得38項專利權，以達到樣品送樣速度快，符合日新月異之市場及客戶需求。

三集瑞生產據點位於中國之江蘇省蘇州市及廣東省東莞市，早自2009年即導入自動化設備，並於2013年建置第一條流水線，期後陸續新增改良，目前均採用自動化生產設備，其中蘇州廠已設立全自動生產流水線，藉此提昇生產效率、管控人工成本及需求；此外三集瑞經營團隊專注產業多年，在電感產業平均有超過20年之相關資歷，均在董事長林伙利之帶領下，累積豐富之設計開發及生產技術能力，對市場策略與產業定位具有高度之敏感度。

近年來，三集瑞致力於拓展新產品應用開發及生產線，其中TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，未來應用面包含了AI伺服器、AI PC、AI顯示卡、車用電子等；此外蘇州廠及越南廠之新產線亦規劃於2024年底及2025年底陸續上線量產。三集瑞未來將可望持續發揮其高度客製化產品開發能力之競爭優勢，加上新產品應用開發及生產線之業務布局及發展策略，同時順應AI、電動車產業之蓬勃發展，持續擴大電感元件市場利基並提升占有率。

關鍵字： 三集瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊

首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊

全台首檔、聚焦全球航運龍頭ETF 野村全球航運龍頭（00960）搭上運價喊漲順風船，投資人瘋買，今日以19.09元大漲近20%作收，再創掛牌後新高，但專家示警，00960股價高於淨值太多，溢價幅度逼近20%，建議投資人不要再一窩蜂搶進。

2024-09-25 14:53
星宇終於要上市！　張國煒：一路走來荊棘在背、今年營運倍數成長

星宇終於要上市！　張國煒：一路走來荊棘在背、今年營運倍數成長

星宇航空（2646）今（25）日舉行上市前業績發表會，預計在10月下旬正式掛牌上市，董事長張國煒表示，星宇航空能走到今天真的非常、非常不容易，「一路走來荊棘在背、關關難過關關過」，去年小賺1.5億元、今年成果一定比去年倍數成長；疫情期間快速加碼投資基礎建設，「一家不到10年的航空公司，但是有30年、60年航空公司的基礎建設規模，國外友航同業都很驚訝。」

2024-09-25 14:50
台股漲逾300點！本月9檔ETF填息達陣　00918、00919接力拼

台股漲逾300點！本月9檔ETF填息達陣　00918、00919接力拼

受惠台積電（2330）重返千元，台股今（25）日指數表現氣勢如虹，盤中漲逾300點，累計至今日中午12點半，包括統一台灣高息動能（00939）、復華台灣科技優息（00929）等9檔本月除息的台股ETF已完成填息，而配息金額偏高的季配型大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）填息率雙雙衝過7成，成為下波接力填息的重心。

2024-09-25 12:44
金龍風暴恐波及「繼承者們」　央行理事曝：開會時有提醒但太緊急

金龍風暴恐波及「繼承者們」　央行理事曝：開會時有提醒但太緊急

央行祭出第7波選擇性信用管制，首次納入「有房者」不得有寬限期，央行隨後又表示將提配套措施。央行理事、台經院院長張建一直言，其實19日會議就有很多理事提醒「繼承者」可能受到波及，央行理解，只是情況緊急，決定先做再滾動調整。

2024-09-25 13:45
台積電帶飛！股王信驊盤中數度漲停　一張最多賺41萬

台積電帶飛！股王信驊盤中數度漲停　一張最多賺41萬

受到台積電（2330）帶頭重返千元，強勢成為第15檔千金股，指數盤中漲逾311點，同步帶動高價股歡騰，股王信驊（5274）今（25）日盤中數度漲停，最高報4550元，單日最大漲410元，相當於昨日收盤前抱一張，今天最高可賺41萬元。

2024-09-25 11:22
抽中就現賺10萬！泓德能源明改列一般板上市　中籤率僅1.32%

抽中就現賺10萬！泓德能源明改列一般板上市　中籤率僅1.32%

綠電大廠泓德能源（6873）將於9月26日自創新板改列一般板上市。泓德能源上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，公開申購價為 188 元，總計吸引12.8萬合格件數參與申購，中籤率約 1.32%，以今日收盤價290.5元計算，中籤的幸運投資人一張就有望現賺超過10萬。

2024-09-25 14:44
台積電拚CoWoS擴產「傳捨雲林、選屏東」　公司：不排除任何可能

台積電拚CoWoS擴產「傳捨雲林、選屏東」　公司：不排除任何可能

晶圓代工龍頭台積電（2330）近日大買南科廠區土地，要擴大CoWoS先進封裝，傳出明年底希望將CoWoS月產能拉到6-8萬片，為了因應CoWoS擴產，也傳出將要捨棄雲林轉往屏東建廠，不過對此台積電沒把話說死，表示不排除任何可能性。

2024-09-25 13:46
美東罷工在即運價喊漲　貨櫃三雄揚帆、萬海飆漲9％

美東罷工在即運價喊漲　貨櫃三雄揚帆、萬海飆漲9％

美東碼頭工人罷工機率大增，全球再度掀起搶艙潮，貨櫃艙位供不應求的情形再度出現，預料運價將會回穩上揚，部分船公司也陸續宣布將加收相關費用，貨櫃三雄近日股價揚帆，長榮（2603）站穩200元關卡，陽明（2609）漲逾3％、萬海（2615）飆漲9％。

2024-09-25 11:30
東京電玩展激勵題材！00878等「4檔ETF」有電競概念股受矚目

東京電玩展激勵題材！00878等「4檔ETF」有電競概念股受矚目

亞洲年度最大遊戲展會「2024東京電玩展」即將在9月26日登場，預期將展出最新電競產品，帶動台廠相關供應鏈話題。事實上，台股ETF的成分股就包含電競概念股，尤其近期3A級遊戲大作《黑神話：悟空》激勵，加上全球遊戲玩家已超過30億人，市場正關注相關題材及商機。

2024-09-25 14:46
台灣多少錢可退休？　滙豐調查富裕族群估要近3000萬

台灣多少錢可退休？　滙豐調查富裕族群估要近3000萬

滙豐發表的全球研究《生活質素報告》(Quality of Life) 顯示，台灣的富裕族群認為必須準備至少93萬美元 （約新台幣2970萬元） 才能安穩退休；受訪者中41%表示尚未制定好完整的退休規劃，相較於全球的平均比例28%，顯示台灣人可以更加善用投資理財工具，提早進行退休規劃。

2024-09-25 12:22

讀者迴響

熱門新聞

台積電帶飛！股王信驊盤中數度漲停　一張最多賺41萬

64萬股東注意！中信金股臨會紀念品兌換通路曝光　10／4前可領

中國半導體突破8奈米？　科技專家：小心歪成「陶朱隱園」

台灣多少錢可退休？　滙豐調查富裕族群估要近3000萬

台積電目標價拉高到1280元！　美系外資爆CoWoS提前一年量產

金價飆漲掀銀樓倒閉潮？專家曝3原因

賣股還錢！老牌化工廠處分雲豹能源1736張　挹注資金逾3億

首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊

台股漲逾300點！本月9檔ETF填息達陣　00918、00919接力拼

再談長榮遺囑之爭　張國煒：拿不到就拿不到、趕快處理完就好

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366