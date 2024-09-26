附中404成「工業網路界五月天」　挑戰建百億帝國

▲四零四科技（MOXA）長期深耕自有技術，一舉成為亞洲工業通訊及網路設備龍頭。



圖文／鏡週刊

「MOXA創立成員是師大附中五位『四零四』班的同學，公司就以此為名。」MOXA台灣區總經理林世偉引述內部元老級前輩之言，向本刊說明公司名稱的由來，他並強調，這些創始成員一開始就非常清楚，MOXA想要做的就是機器與機器之間「連接」這件事。

提起MOXA，不少人對這間與台積電同樣於1987年成立的公司或許有些陌生。然而，素來低調、營收破新台幣百億元的MOXA，事業版圖已橫跨歐洲、美國、俄國、韓國、中國等地，並拿下亞洲工業網路設備商第一的產業地位；而放眼全球，MOXA排名也僅次於思科（Cisco）、西門子（Siemens），位居第3。

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有別於手機與電腦等網路設備，MOXA聚焦於企業機器與企業機器之間的串列設備（Serial Device）。「MOXA從串列設備起家，從銀行客戶手中挖掘第一桶金。」林世偉說：「然而銀行IT（資訊科技）變化的腳步非常快，加上網際網路愈趨發達，串列設備很快沒落下來。轉型在即的時刻，創辦人毅然決然選擇工業網路市場。」

「MOXA創始成員幾乎都是理想型的創業者，這群人不斷在尋找、研究的都是『什麽是比較困難、對世界幫助更大的技術或產品』。」林世偉語氣中帶著欽佩，他進一步指出：「工業領域的應用經常有些特別嚴苛的要求，做的廠商相對較少，譬如產品要能在-40到75度的溫度環境下運作；因此，在沙烏地阿拉伯的沙漠地帶，當太陽直射，溫度輕易就達到60、70度，而夜晚降臨又迅速降到零下溫度時，就是MOXA設備派上用場的地方。」

而今，MOXA更拿下全球最大石油公司沙烏地阿拉伯石油（Saudi Aramco）訂單，「所有（沙烏地阿拉伯石油）油田內布建的通訊網路都是用MOXA設備。」林世偉自豪地說。

特殊的市場定位，讓MOXA走出一條有別於台灣多數網通業者的路，逐漸打開海內外市場，至今已累計出貨超過1億200萬個工業設備的資料連接裝置。



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