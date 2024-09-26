ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

附中404成「工業網路界五月天」　挑戰建百億帝國

四零四科技（MOXA）長期深耕自有技術，一舉成為亞洲工業通訊及網路設備龍頭。

▲四零四科技（MOXA）長期深耕自有技術，一舉成為亞洲工業通訊及網路設備龍頭。

圖文／鏡週刊

「MOXA創立成員是師大附中五位『四零四』班的同學，公司就以此為名。」MOXA台灣區總經理林世偉引述內部元老級前輩之言，向本刊說明公司名稱的由來，他並強調，這些創始成員一開始就非常清楚，MOXA想要做的就是機器與機器之間「連接」這件事。

提起MOXA，不少人對這間與台積電同樣於1987年成立的公司或許有些陌生。然而，素來低調、營收破新台幣百億元的MOXA，事業版圖已橫跨歐洲、美國、俄國、韓國、中國等地，並拿下亞洲工業網路設備商第一的產業地位；而放眼全球，MOXA排名也僅次於思科（Cisco）、西門子（Siemens），位居第3。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有別於手機與電腦等網路設備，MOXA聚焦於企業機器與企業機器之間的串列設備（Serial Device）。「MOXA從串列設備起家，從銀行客戶手中挖掘第一桶金。」林世偉說：「然而銀行IT（資訊科技）變化的腳步非常快，加上網際網路愈趨發達，串列設備很快沒落下來。轉型在即的時刻，創辦人毅然決然選擇工業網路市場。」

「MOXA創始成員幾乎都是理想型的創業者，這群人不斷在尋找、研究的都是『什麽是比較困難、對世界幫助更大的技術或產品』。」林世偉語氣中帶著欽佩，他進一步指出：「工業領域的應用經常有些特別嚴苛的要求，做的廠商相對較少，譬如產品要能在-40到75度的溫度環境下運作；因此，在沙烏地阿拉伯的沙漠地帶，當太陽直射，溫度輕易就達到60、70度，而夜晚降臨又迅速降到零下溫度時，就是MOXA設備派上用場的地方。」

而今，MOXA更拿下全球最大石油公司沙烏地阿拉伯石油（Saudi Aramco）訂單，「所有（沙烏地阿拉伯石油）油田內布建的通訊網路都是用MOXA設備。」林世偉自豪地說。

特殊的市場定位，讓MOXA走出一條有別於台灣多數網通業者的路，逐漸打開海內外市場，至今已累計出貨超過1億200萬個工業設備的資料連接裝置。


更多鏡週刊報導
【工業網路亞洲王】精準傳訊號15年不能壞　台廠MOXA搶單巨擘思科、西門子
【工業網路亞洲王1】阿拉伯油王、台電都是核心客戶　MOXA靠一強項在工業用網路勝出

關鍵字： 鏡週刊林世偉

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「最純機器人股」狂飆！廣達小金雞達明登興櫃　首日衝480元大漲3倍

「最純機器人股」狂飆！廣達小金雞達明登興櫃　首日衝480元大漲3倍

廣達集團小金雞「最純機器人股」發威！旗下廣明（6188）轉投資子公司達明機器人（4585）26日首日登興櫃，認購價格為每股120元，一開盤就以168元衝高，盤中大漲360元，最高價一度來到480元，漲幅翻上3倍，受投資人矚目。

2024-09-26 10:03
航海ETF「昨瘋漲今拉回」！00960早盤跌逾16%　成交量逾5萬張

航海ETF「昨瘋漲今拉回」！00960早盤跌逾16%　成交量逾5萬張

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）搭上順風船，前一天（25日）收盤大漲3.16元，以最高價19.09元作收，漲幅近20%，創掛牌後新高；不過，今（26日）早盤以15.96元開出，跌幅逾16%，最低下探至15.93元，不但上下波動震盪劇烈，開盤30分鐘成交量即突破5萬張。

2024-09-26 09:30
快訊／大雨猛灌基隆！　安樂、中山區一級淹水警戒

快訊／大雨猛灌基隆！　安樂、中山區一級淹水警戒

大雨猛攻，經濟部水利署今（26）日上午9點40分針對基隆市3地區發布淹水警戒，其中基隆市安樂區、中山區時雨量已突破60毫米，已有明顯積淹水，發布一級警戒。

2024-09-26 10:00
AI超給力！美光財報佳盤後飆14%　SK海力士量產HBM晶片漲逾8%

AI超給力！美光財報佳盤後飆14%　SK海力士量產HBM晶片漲逾8%

受惠AI（人工智慧）題材，國際半導體股價看俏，美光科技財報優於預期盤後股價飆漲14%；而輝達（NVIDIA）供應商之一的韓廠SK海力士因開始量產12層HBM晶片A，今（26）日也漲逾8%。

2024-09-26 09:43
台積電漲10元至1015　指數漲逾190點逼近2萬3

台積電漲10元至1015　指數漲逾190點逼近2萬3

美股周三（25日）漲 跌互見，台股今（26）日以上漲79.82點、22841.42點開盤，漲勢持續，指數上漲逾190點，逼近23000點，台積電（2330）上漲10元至1015元。

2024-09-26 09:02
保發職場霸凌害丟官　簡仲明隔不到一個月獲中再保獨董提名

保發職場霸凌害丟官　簡仲明隔不到一個月獲中再保獨董提名

保險事業發展中心（簡稱保發中心）上個月遭控職場霸凌，董事長簡仲明辭職以示負責，不到一個月，簡仲明新落腳地曝光，中再保（2851）昨（25日）公告簡仲明為股東臨時會補選一席獨立董事被提名人。

2024-09-26 07:58
半導體當台股Q4先鋒！6檔ETF喊衝　00904、00891看俏

半導體當台股Q4先鋒！6檔ETF喊衝　00904、00891看俏

資金浪潮來襲，繼美國降息2碼確立、中國9/24降准、降息、降房貸利率等三降猛救市，掀起全球資金蜂湧至風險性資產，其中，具基本面佳的亞洲股市中，台股掀起資金瘋狗浪，首波受惠的台股市場中，包括新光臺灣半導體30（00904）在內6檔半導體相關ETF過去1年來含息報酬率都有3成以上，其中以00904創下43.97%的佳績讓市場驚艷。

2024-09-26 00:37
台驊賣1850張長榮　加上配息共賺進3314萬元

台驊賣1850張長榮　加上配息共賺進3314萬元

台驊控股（2636）公告，近一個月內出售1850張長榮海運（2603）持股，每股平均價格為194.16元，處分利益為2666.3萬元，主要目的是提高資金使用效益；若加上配息647.7萬元，總利益為3314萬元。

2024-09-26 00:02
永佳捷電梯攜手林書豪代言　搶市占拚美國市場

永佳捷電梯攜手林書豪代言　搶市占拚美國市場

電梯大廠永佳捷由於看中林書豪過去「哈佛小子林來瘋」感人的勵志故事與創造出來的高名聲，因此期許藉由和林書豪的結盟代言，打開品牌知名度，讓永佳捷電梯深耕台灣、擴展海外市場。

2024-09-25 23:57
泓德旗下星舟快充攜城市車旅建逾百座充電站　首創一站式智慧化支付

泓德旗下星舟快充攜城市車旅建逾百座充電站　首創一站式智慧化支付

智慧電力公司泓德能源（6873）旗下子公司星舟快充與停車場經營龍頭阜爾運通（6914）旗下城市車旅，雙方簽署「電動車充電樁設置合作」。此次合作結合各自在停車場管理和充電站營運的優勢，將於全台建置突破百座充電站，站點包含台北大巨蛋、三創生活園區等A級商辦、商場空間及各縣市政府機關公有停車場。首創停車費及充電費「一站式智慧化支付服務」改變過往多平台支付的繁瑣流程，目標提供電動車主更便利的充電環境，共同邁向永續未來。

2024-09-25 22:47

讀者迴響

熱門新聞

優先更新8千箱貨櫃船　蔡豐明：鞏固現有運力兼顧成長需求

航海ETF「昨瘋漲今拉回」！00960早盤跌逾16%

半導體當台股Q4先鋒　6檔ETF喊衝

快訊／大雨猛灌基隆！　安樂、中山區一級淹水警戒

台驊賣1850張長榮　加上配息共賺進3314萬元

中信金培養併吞實力　資本額要增至3200億

永佳捷電梯攜手林書豪代言　搶市占拚美國市場

64萬股東注意！中信金股臨會紀念品兌換通路曝光　10／4前可領

附中404成「工業網路界五月天」　挑戰建百億帝國

張國煒談轉機市場「讓星宇活下去」　第3航廈完工更有競爭力

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366