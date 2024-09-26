「最純機器人股」狂飆！廣達小金雞達明登興櫃 首日衝480元大漲3倍

廣達集團小金雞「最純機器人股」發威！旗下廣明（6188）轉投資子公司達明機器人（4585）26日首日登興櫃，認購價格為每股120元，一開盤就以168元衝高，盤中大漲360元，最高價一度來到480元，漲幅翻上3倍，受投資人矚目。

航海ETF「昨瘋漲今拉回」！00960早盤跌逾16% 成交量逾5萬張

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）搭上順風船，前一天（25日）收盤大漲3.16元，以最高價19.09元作收，漲幅近20%，創掛牌後新高；不過，今（26日）早盤以15.96元開出，跌幅逾16%，最低下探至15.93元，不但上下波動震盪劇烈，開盤30分鐘成交量即突破5萬張。

快訊／大雨猛灌基隆！ 安樂、中山區一級淹水警戒

大雨猛攻，經濟部水利署今（26）日上午9點40分針對基隆市3地區發布淹水警戒，其中基隆市安樂區、中山區時雨量已突破60毫米，已有明顯積淹水，發布一級警戒。

AI超給力！美光財報佳盤後飆14% SK海力士量產HBM晶片漲逾8%

受惠AI（人工智慧）題材，國際半導體股價看俏，美光科技財報優於預期盤後股價飆漲14%；而輝達（NVIDIA）供應商之一的韓廠SK海力士因開始量產12層HBM晶片A，今（26）日也漲逾8%。

台積電漲10元至1015 指數漲逾190點逼近2萬3

美股周三（25日）漲 跌互見，台股今（26）日以上漲79.82點、22841.42點開盤，漲勢持續，指數上漲逾190點，逼近23000點，台積電（2330）上漲10元至1015元。

保發職場霸凌害丟官 簡仲明隔不到一個月獲中再保獨董提名

保險事業發展中心（簡稱保發中心）上個月遭控職場霸凌，董事長簡仲明辭職以示負責，不到一個月，簡仲明新落腳地曝光，中再保（2851）昨（25日）公告簡仲明為股東臨時會補選一席獨立董事被提名人。

半導體當台股Q4先鋒！6檔ETF喊衝 00904、00891看俏

資金浪潮來襲，繼美國降息2碼確立、中國9/24降准、降息、降房貸利率等三降猛救市，掀起全球資金蜂湧至風險性資產，其中，具基本面佳的亞洲股市中，台股掀起資金瘋狗浪，首波受惠的台股市場中，包括新光臺灣半導體30（00904）在內6檔半導體相關ETF過去1年來含息報酬率都有3成以上，其中以00904創下43.97%的佳績讓市場驚艷。

台驊賣1850張長榮 加上配息共賺進3314萬元

台驊控股（2636）公告，近一個月內出售1850張長榮海運（2603）持股，每股平均價格為194.16元，處分利益為2666.3萬元，主要目的是提高資金使用效益；若加上配息647.7萬元，總利益為3314萬元。

永佳捷電梯攜手林書豪代言 搶市占拚美國市場

電梯大廠永佳捷由於看中林書豪過去「哈佛小子林來瘋」感人的勵志故事與創造出來的高名聲，因此期許藉由和林書豪的結盟代言，打開品牌知名度，讓永佳捷電梯深耕台灣、擴展海外市場。

泓德旗下星舟快充攜城市車旅建逾百座充電站 首創一站式智慧化支付

智慧電力公司泓德能源（6873）旗下子公司星舟快充與停車場經營龍頭阜爾運通（6914）旗下城市車旅，雙方簽署「電動車充電樁設置合作」。此次合作結合各自在停車場管理和充電站營運的優勢，將於全台建置突破百座充電站，站點包含台北大巨蛋、三創生活園區等A級商辦、商場空間及各縣市政府機關公有停車場。首創停車費及充電費「一站式智慧化支付服務」改變過往多平台支付的繁瑣流程，目標提供電動車主更便利的充電環境，共同邁向永續未來。