金龍海嘯後買氣急凍　南台南副都心房仲：乾脆開Uber

▲台南因為有南科、台積電、新青安政策加持，近年整體房市發展熱絡，台南東區的南台南副都心房市相當受矚目。（圖／台慶不動產台南崇明文化加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南因為有南科、台積電、新青安政策加持，近年整體房市發展熱絡，台南東區的南台南副都心房市相當受矚目，房價站穩4字頭，在地房仲表示，該區是發展成熟的東區稀有素地，購屋需求相當強勁，熱門案上架一天就秒殺，然而央行信用管制後買氣急速轉冷。

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台慶不動產台南崇明文化加盟店東王啟山表示，南台南副都心位於台南早期發展的東區，是東區罕見有大面積素地的新重劃區，占地約100公頃，區內有以生態聞名的巴克禮公園，廣達9公頃，小環境綠意發達。

▲南台南副都心周邊有文化中心、台南市立醫院等、各項機能相當發達。（圖／台慶不動產台南崇明文化加盟店提供）

周邊還有文化中心、台南市立醫院、崇德市場商圈等便利生活機能，並有完整的崇明國小、崇明國中9年明星學區，區段各項機能相當發達。

此外還有台糖新都心循環宅、新都安居社會住宅、台南捷運紅線與藍線等重大建設，以及未來的鐵路地下化後增設的南台南車站，完工後可望引入通勤人潮與人口紅利，多項建設加上機能完整，吸引不少民眾到該區購屋。

▲目前市場投資、置產客群退場，自住客失去購屋信心已轉趨觀望。（圖／台慶不動產台南崇明文化加盟店提供）

王啟山表示，區段以新大樓為主，屋齡都在5年內，因價格穩定上揚，屋主相當惜售，成交價站穩4字頭，只要開價在實登價格上下10%內，甚至會出現物件一上架就秒售，待售期最長也不會超過1個月。

王啟山坦言，不過火熱買氣都是在央行宣布第7次信用管制之前，目前市場投資、置產客群退場，自住客失去購屋信心已轉趨觀望。

▲台慶不動產台南崇明文化加盟店東王啟山表示，第2屋貸款上限被下修至5成，逼得換屋族得自備5成，才有底氣換屋，市場買氣瞬間急凍。（圖／台慶不動產台南崇明文化加盟店提供）

針對近期買氣變化，王啟山透露，台南人個性保守，前幾個月各家銀行限貸令一出，首購沒有自備款3成不敢出來看屋，現在第2屋貸款上限被下修至5成，逼得換屋族得自備5成，才有底氣換屋，現階段市場買氣瞬間急凍，隨打房效果持續發酵，王啟山無奈說：「近期成交量狂掉，連仲介都互相開玩笑，乾脆直接去當Uber司機好了。」

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