中油鈦酸鋰材料試量產工場啟用　年產量千噸、與2公司簽MOU

▲中油與國內電池製造商格斯董事長張忠傑（左）與恆科董事長羅得良（右）簽署採購合作意向書。（圖／中油提供）

記者廖婕妤／台北報導

中油多年來積極推動電池材料研發，已順利完成年產千噸鈦酸鋰（LTO）負極材料試量產工場的建置，並於今（26）日上午舉辦落成啟用典禮，宣告中油向電池材料產業邁出關鍵的一步，為台灣儲能產業所需系統安全性提供新選擇。

董事長李順欽表示，LTO材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適用於對高功率及安全考量需求極高的大型儲能系統、電動巴士及半導體廠電動搬運設備等，中油研發團隊藉由材料改質及自動化連續製程，成功提升LTO材料的電容量並降低生產成本。

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鈦酸鋰試量產工場於2022年3月動工，歷經2年多的努力順利竣工；年產量千噸的工場啟用後，不僅是中油首次將研發成果投入商業化生產的工場，也是國內目前唯一可供應商業化LTO材料的業者，中油將為國內利基型電池市場提供穩定且高品質的負極材料，強化國內電池產業鏈。

此外，中油也與國內電池製造商格斯、恆科簽署採購合作意向書，這項採購合作展現中油在電池材料供應鏈中的重要性，為未來的長遠發展奠定堅實的基礎，也展現中油與合作夥伴攜手推動國內新能源產業發展的決心，共同為台灣能源轉型注入前進的動力。