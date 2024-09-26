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收購英特爾可行性存疑　外媒：成真高通信用評級恐降為垃圾級

▲▼高通。（圖／高通提供）

▲高通。（圖／高通提供）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒巴隆周刊報導，高通可能收購英特爾引起了華爾街的熱議，不過分析師認為這項合併案似乎不是那麼好，儘管從投資的角度來看，英特爾很有吸引力，但如果高通選擇追加770億美元收購英特爾，其槓桿率將飆升至 8 倍以上，與高收益信貸的槓桿率相當，高通信用評級可能因此被下調至「垃圾級」。

企業債券研究公司 Gimme Credit 的高級分析師 Dave Novosel在一份研究報告中提到了高通可能承擔的巨額債務。事實上，金額如此之大，以至於其債務可能會降至垃圾水平。

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高通目前市值為 1860 億美元，英特爾市值為 975 億美元，略高於高通市值的一半。由於難以吸引主要客戶，英特爾股價今年已暴跌 54%。英特爾甚至暫停了股息支付，因此，從投資的角度來看，英特爾很有吸引力。

但高通會讓自己面臨融資風險。Novosel 估計，考慮到市值約 14% 的溢價，高通將需要為英特爾支付約 1,100 億美元。他表示，融資很可能是股權和債務的結合。而高通選擇使用的股權越少，對當前投資者就越有利。

假設高通選擇 70% 的債務和 30% 的股權，最大限度地減少投資者的稀釋並避免債務負擔過重，高通必須籌集約 770 億美元的債務。它的短期和長期債務總計已達 154 億美元。

目前， 穆迪投資者服務公司對高通債務的評級為 A2， 標準普爾全球評級機構對高通公司債務的評級為A，這兩個評級都表明投資者購買該公司的信用風險等級較高且信用風險較低。

但諾沃塞爾表示，如果高通再追加 770 億美元收購英特爾，其「槓桿率將飆升至 8 倍以上，與高收益信貸的槓桿率相當」。簡而言之，合併後的新公司「英特爾和高通」資產負債表上的債務總額可能是其預計的 2024 年息稅折舊及攤銷前利潤（Ebitda）的許多倍。 

這一槓桿水平與垃圾級債券相當，可能導致穆迪和標準普爾全球公司將高通信用評級下調至垃圾級。其影響是嚴重的：高通未來的借貸成本可能會更高，這可能會增加資本成本。

另一方面，高通最終可以透過整合英特爾來節省成本。截至 6 月份，高通擁有77 億美元現金，可以抵消交易的一些未來費用。這些儲蓄和現金可能會避免信用評級被降級。

諾沃塞爾的模擬得出的結論是：如果兩家公司繼續談判，投資者應該考慮高通面臨的非常現實的風險。

關鍵字： 高通

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