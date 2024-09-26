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2024國泰金控技術年會重磅公開「GAIA」！從集團角度打造企業級AI模型中心

▲▼國泰金控,2024國泰金控技術年會,GAIA,AI,姚旭杰。（圖／業者提供）

▲2024國泰金控技術年會，吸引超過5,000人報名參與，現場更湧入了滿場500名聽眾，雙雙創下歷年之最，五屆年會的參與人數共累積超過1萬人。（圖／國泰金控提供，下同）

財經中心／綜合報導

金融業最具指標性的金融科技盛會「2024國泰金控技術年會」於9月26日盛大登場。今年由國泰金控資深副總姚旭杰首度公開「國泰生成式AI技術發展框架-GAIA」，為年會揭開序幕。在接下來的主題演講及趨勢對談當中，包含AI技術、治理與多元應用、數據上雲到服務創新體驗等主題，不僅吸引超過5,000人報名參與，現場更湧入了滿場500名聽眾，雙雙創下歷年之最。線上直播的同時在線人數亦突破2,200人，一同探討金融科技發展的無限可能。

▲▼國泰金控,2024國泰金控技術年會,GAIA,AI,姚旭杰。（圖／業者提供）

▲2024國泰金控技術年會舉辦多場主題演講及趨勢對談，包含AI技術、治理與多元應用、數據上雲到服務創新體驗等主題。（右5為國泰金控資深副總姚旭杰；右起為國泰人壽協理莊淑儀、國泰金控協理劉浩翔、國泰產險督導吳香妮、國泰金控副總經理梁明喬、國泰金控法遵長李玉梅、國泰世華銀行副總經理陳冠學、國泰金控協理施君蘭、國泰世華銀行協理鄭正略、國泰金控技術組長朱尚禮）

「國泰生成式AI技術發展框架-GAIA」共有四大特色。首先，國泰以集團角度出發，建立專屬的金融領域知識庫，整合客戶、產品、通路及市場輿情等數據資產，並將如商品條文、規章辦法等金融文檔納入其中，有效解決生成式AI面臨的幻覺問題，提升對話的精確度與深度。其次，國泰打造領先業界的企業級AI模型中心（Model-Hub），集成了開源模型、閉源模型和國泰專屬模型，提供靈活的模型選擇與統一管理功能，涵蓋多模態和各種場景。第三，GAIA內建了自主研發的複合層級護欄技術，確保AI應用在不同場景中的安全與合規。最後，國泰推動AI公民化，賦能員工參與AI應用的創新，提升集團在AI轉型中的競爭力。

▲▼國泰金控,2024國泰金控技術年會,GAIA,AI,姚旭杰。（圖／業者提供）

▲國泰金控資深副總姚旭杰在開幕致詞中，首次揭露「國泰生成式AI技術發展框架-GAIA」，並介紹其四大特色。

國泰金控資深副總姚旭杰表示：「國泰以系統性方式全面發展AI，今年一月份成立金控級『資料暨AI治理委員會』，透過跨子公司協作推進集團數據共享及AI應用發展。此外，國泰訂定集團AI治理規範及管理機制，確保集團以負責任AI（Responsible AI）為原則，發展AI技術開發及金融服務應用。同時，我們建立『國泰AI評測中心』機制與平台，提供AI系統部署上線所應遵循的評測標準及工具，確保AI系統合規，以實踐國泰可信任/負責任AI。」

國泰運用大數據和AI技術快速洞察市場趨勢、客戶需求，並實現個人化的金融服務。如國泰世華銀行CUBE App，不僅透過類即時架構及雲端服務，存放與即時運算巨量資料；更利用AI智能貼標、生成式AI工具及自動化行銷生態系統，構建個人化新型態經營，為客戶提供量身訂製的金融產品與服務。進而使CUBE App的用戶數、登入次數逐年增加，更讓App的整體收入在3年間成長8倍。

而國泰人壽則使用生成式AI技術打造「AI Coach智能對練」，讓AI模擬各式客戶互動情境，與業務員練習應對技巧，有效降低教育訓練成本，並提升業務員面對客戶的應對能力；國泰產險則透過AI技術進行全面轉型，如在車險的投保階段，利用駕駛行為數據進行細緻化的風險評估，協助承保決策並提供更精準的損防服務，並在理賠環節，通過量化案件風險、分析駕駛紀錄及法庭判決資訊，有效輔助查證詐欺行為，確保理賠的公平性與準確性，不僅加快理賠流程、降低保險公司在風險管理方面的成本，也同時為客戶提供更高的保障。

國泰金控自2020年起啟動了為期7年的雲端轉型計劃，並於今年7月正式獲得主管機關核備數據上雲計畫，成為全台金融業首例。國泰數據上雲的實踐旅程展現了集團在數據現代化方面的領先策略，通過湖倉架構升級、事件驅動的數據處理強化資料新鮮度，並建立雲端AI平台，提供高效的AI即服務（AIaaS），讓國泰能更靈活應對多元數據需求。

國泰金控自2020年創業界之先，舉辦全台首場由金融業主辦的技術年會，以金融科技轉型及創新技術為主題，深獲各界好評，五屆年會的參與人數共累積超過1萬人。今年有50%的聽眾為技術、研發、IT領域的專業人士，30%的聽眾為金融同業，顯見國泰金控技術年會所分享的議題與趨勢分析，精準切合金融科技產業需求。國泰金控不僅展示自身技術實力，也不斷為未來金融科技的發展提供全新視野，持續促進產業共融發展。

▲▼國泰金控,2024國泰金控技術年會,GAIA,AI,姚旭杰。（圖／業者提供）

▲國泰金控攜手Amazon Web Services（AWS）、KPMG產業代表，帶來金融業者在數據上雲的旅程中，第一手的甘苦經驗談。（左起為國泰金控協理施君蘭、國泰金控法遵長李玉梅、國泰金控協理劉浩翔、AWS香港暨台灣總經理王定愷、KPMG安侯建業數位長賴偉晏）
 

關鍵字： 國泰金控2024國泰金控技術年會GAIAAI姚旭杰

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