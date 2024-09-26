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力積電、塔塔電子12吋晶圓廠合作定案　董座黃崇仁會面印度總理

▲▼力積電董座黃崇仁與印度總理會面。（圖／力積電提供）

▲印度總理莫迪（中）26日接見力積電董事長黃崇仁（左二）、總經理朱憲國（左一）。（圖／力積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠力積電（6770）與印度塔塔電子（Tata Electronics)於新德里簽訂雙方合作最終協議(Definitive Agreement)，力積電將協助塔塔電子於印度古吉拉特邦（Gujarat)多雷拉(Dholera)建設全印度第一座12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工。

印度總理莫迪（Narendra Modi）26日接見力積電董事長黃崇仁、總經理朱憲國，當面表達將全力支持台、印合作的晶圓廠建設計畫，並對赴印度發展的台灣企業提供行政支持與投資保護。

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據了解，力積電總經理朱憲國與印度塔塔電子（Tata Electronics）執行長Randhir Thakur於新德里簽訂雙方合作最終協議，力積電將協助塔塔電子於印度古吉拉特邦（Gujarat）多雷拉（Dholera）建設全印度第一座12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工。這座總投資額達110億美元、月產能5萬片的12吋晶圓廠 ，可望為當地創造超過2萬個高科技工作機會。

力積電董事長黃崇仁除親自在場見證簽約儀式外，26日也親率朱憲國前往印度總理府拜會總理莫迪。黃崇仁當面向莫迪表示，半導體製造業上下游涵蓋數以千計的中、小企業，期望印度政府能對來印發展的台灣企業建構友善的經營環境、保護台商在印度的投資。同時，印度市場潛力龐大且擁有大量優秀人力資源，未來將有機會與台灣晶片設計業合作，在半導體市場營造台印合作雙贏的機會。

印度總理莫迪指出，該國政府將全力支持力積電與塔塔電子合作的12吋晶圓廠建設計畫，同時對黃崇仁建議的台灣與印度共同推進晶片設計產業的構想深表讚賞，希望力積電能積極參與印度半導體產業的發展，該國政府也將協助台灣廠商到印度投資興業。

黃崇仁與朱憲國26日也與印度電子資訊部長Ashwini Vaishnaw舉行會談，Vaishnaw部長表示，對於黃董事長提及的台商赴印度發展的友善營商環境與投資保護，該國政府將會加以協助，以期能在印度建構台印雙方互利共贏的高科技產業生態系。

關鍵字： 力積電

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