中鋼亮紅「業績再報喜」！前8個月稅前淨利43.16億元　年增226%

▲中鋼公布8月自結盈餘。（圖／中鋼提供）
記者楊絡懸／台北報導
中鋼（2002）股價亮紅受百萬名投資人矚目，27日公布8月自結盈餘，累計今年前8個月稅前淨利達43.16億元，較去年同期大增226%。中鋼指出，獲利提升主要是因為單位售價及毛利增加，加上礦業投資獲配股利、利息收入也增加，使業外收入有所提升。
中鋼8月營收295.95億元，年減3.1%；累計今年前8個月合併營收2,471.94億元，年成長0.4%。觀察獲利數據，累計今年前8個月營業利益22.61億元，年增310%；稅前淨利達43.16億元，年增226%。
中鋼8月碳鋼銷售量為62萬8,927公噸，累計今年前8個月碳鋼銷售量為520萬9,931公噸。
中鋼表示，隨著歐美通膨趨緩，國際油價回落，美國聯準會（Fed）9月啟動降息循環，中國人民銀行同步實施寬鬆貨幣政策，宣告將下調存款準備金率0.5個百分點（2碼），預計實現約人民幣1兆元長期流動性投放，對金融市場流動性有加乘效果，可望帶動投資、消費動能。
此外，中鋼也提到，今年前8個月台灣公共工程及大樓、廠房建築用鋼需求持續強勁、國內汽車銷售穩健加上「國產汽車零件自製率」新制上路，有助支撐汽車用鋼需求，整體鋼市有望築底緩步回穩。
根據集保結算所資料，中鋼股東人數近130萬人。中鋼27日早盤以21.95元開出，盤中一度漲至23.45元，終場上漲6.21%，收23.1元，成交量9.9萬張，亮出一根大紅柱，受投資人矚目。
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