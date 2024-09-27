鋼鐵股8檔飆漲停！中鋼也亮出大紅柱 「兩新政策」激勵用鋼領域

台股27日開高走低，不過由於中國政府釋放重大利多，祭出「兩新政策」，激勵鋼鐵股全面走揚，甚至有8檔個股鎖在漲停，中鋼（2002）盤中也一度飆上23.45元，終場上漲6.21%，收23.1元，成交量9.9萬張，亮出一根大紅柱。

日圓雲霄飛車！自民黨「不升息派」落選 146暴衝至143

日本自民黨今（27）日進行新任黨魁選舉，日圓兌美元走勢也跟著坐雲霄飛車，在第二輪投票中獲得215票的石破茂超車不赞成升息高市早苗，高票當選下，日圓出現急拉，從146價位垂直拉升至143，由貶轉升。

中鋼亮紅「業績再報喜」！前8個月稅前淨利43.16億元 年增226%

中鋼（2002）股價亮紅受百萬名投資人矚目，27日公布8月自結盈餘，累計今年前8個月稅前淨利達43.16億元，較去年同期大增226%。中鋼指出，獲利提升主要是因為單位售價及毛利增加，加上礦業投資獲配股利、利息收入也增加，使業外收入有所提升。

力積電助印度設廠「轉移技術、人才」 陸行之問：10年後還能活？

晶圓代工大廠力積電（6770）與印度塔塔電子昨日簽訂合作最終協議，力積電將協助塔塔電子建設全印度第一座12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工，不過對此知名半導體分析師陸行之則坦言，這會吸引一群在台灣升遷不易的年輕人前往開疆拓土，而這些擁有普通製程技術的新創公司10年之後能否存活，都還是未知數，呼籲半導體大廠加強新生代接班，留住優秀人才。

SCFI本周跌幅加大 歐地與波灣跌幅最高、美西美東都跌近一成

上海交易所今(27)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2135.08點，跌231.16點，跌幅較上周的5.76%提高為9.77%，歐洲、地中海與波斯灣航線在13-16%之間，美東跌12.53%，美西跌9.16%，顯示十一長假前市場相當疲弱，完全沒有節前旺季表現。

搶進陸港股 ETF！4檔成交量擠進前十 00637L爆25萬張居冠

中國大規模救市，陸港股飆漲，也帶動在台掛牌陸股ETF量能激增，槓桿型元大滬深300正2（00637L）今（27）日至午盤前即爆出25萬張，居台股交易量之冠，台股前十大成交量中，陸股ETF就佔了4檔。

外媒爆Arm擬收購英特爾產品部門 但遭拒

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，Arm曾與英特爾接洽，希望收購產品部門，但已被告知該業務不會出售。

台塑4寶市值縮水「等於1家富邦金」 謝金河：南亞跨出一小步

財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「南亞跨出了一小步」為題發文，指出過去台塑4寶中，至少有3家會出現在台灣前10大企業市值榜，如今4寶市值大縮水，加起來只等於1個富邦金，不過，他看到南亞（1303）轉型從高毛利、利基產品切入，是個很好的起步。

中國央行降準！融資租賃三雄受惠 中租-KY飆漲逾8%

中國人民銀行（央行）今（27 日）宣布下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，融資租賃三雄中租-KY（5871）、裕融（9941）與和潤（6592）受惠，有利借貸成本下降，股價連袂走高，其中龍頭中租-KY飆漲逾8%。

Meta首款AR眼鏡「最快2027年量產」 郭明錤：定位是取代手機平板

Meta公司在Connect 2024年度開發者大會上，首度曝光採用全像影像技術、針對消費市場的擴增實境（AR）眼鏡Orion原型機，對此，天風國際證券分析師郭明錤表示，Meta首款AR眼鏡產品Orion最快在2027年量產，在此之前，還會推出規格較低的版本，用來取代智慧手機及平板電腦。