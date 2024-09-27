TCL收購樂金顯示廣州廠　華星光電LCD大世代產能市占穩居第二

▲TCL收購樂金顯示廣州廠。（示意圖／品牌提供）

記者高兆麟／綜合報導

TCL集團於台北時間9月26日正式公告，擬透過子公司TCL華星光電（CSOT）以基礎購買價格108億人民幣，收購樂金顯示在廣州的8.5代液晶面板廠80%股權(含原深圳創維持有的10%)，和模組廠100%股權，以及營運兩個廠區所需的技術和支持服務，而廣州高新區科技控股集團持有樂金顯示廣州廠的20%股權。據悉此併購案將於2025年上半年完成。TrendForce表示，未來華星光電在LCD大世代線產能面積的市占率將一舉突破20%，穩居業界第二名。

樂金顯示廣州8.5代線主要用於生產電視面板，2024年該廠的出貨量約落在1400萬片，其中超過一半集中在55吋或更大的產品。TrendForce表示，待這項併購案完成，華星光電將佔據電視面板市場超過4分之1的供給占比（以面積計算），推升前三大面板廠的供給市占率至接近70%。

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TrendForce指出，樂金顯示廣州廠有過半客戶都是韓系品牌，且部分與華星光電既有的客戶結構高度重疊。在客戶考慮供應鏈平衡的情況下，華星光電將面臨如何維持客戶訂單的挑戰。從面板產業角度分析，此交易案延伸出供應鏈板塊挪移的潛在可能，例如三星電子是否將擴大與京東方的合作，或樂金電子未來與華星光電有無更進一步合作的機會。另外，併購完成後，華星光電如何在未來的一至二年內優化該廠的生產成本，都將是其重點課題。隨著華星光電在產業的話語權擴大，其是否有機會透過產能的優勢加速尺寸放大，也將是未來LCD電視面板供需的關注重點。