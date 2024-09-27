ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

SCFI連6黑！美東大跌13％　罷工時間長運價才看漲

▲海運，貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

▲SCFI運價指數再下滑。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

美東碼頭工人罷工在即，但目前市場運價仍混亂，無法反應實際狀況，最新一期的SCFI運價指數連續6周下跌，本周下跌231.16點或9.76％至2135.208點，4大航線都續跌，其中，歐洲線、地中海線及美東線都跌逾13％，美西線跌逾9％；業者分析，運價仍有下修空間，且美東若真的罷工，時間要拉長才會有實質影響，運價才有機會上升。

本周4大航線繼續向下修正，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌342美元或13.19％至2250美元；地中海線每TEU為2541美元，下跌414美元或14％；美西線每FEU（40呎櫃）為4852美元，下跌489美元或9.15％；美東線每FEU為5626美元，下跌860美元或13.25％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者表示，從下周市場價格來看，美西線約4400美元、美東線約4900美元，現在的價格還是沒有完全反映市場價格，一定要逐步靠攏，因此運價其實還有下修空間，預計下周SCFI還是會持續下跌。

業者指出，以往Q4都是海運淡季，但受到明年農曆春節提前到1月，以及美東碼頭工人影響，有可能淡季不淡，但前提是就算罷工，也要看時間長短，若是罷工時間拉長，造成塞港嚴重，才會產生實質性的影響，運價才會有機會往上走。

關鍵字： SCFI運價罷工

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

日圓雲霄飛車！自民黨「不升息派」落選　146暴衝至143

日圓雲霄飛車！自民黨「不升息派」落選　146暴衝至143

日本自民黨今（27）日進行新任黨魁選舉，日圓兌美元走勢也跟著坐雲霄飛車，在第二輪投票中獲得215票的石破茂超車不赞成升息高市早苗，高票當選下，日圓出現急拉，從146價位垂直拉升至143，由貶轉升。

2024-09-27 15:10
鋼鐵股8檔飆漲停！中鋼也亮出大紅柱　「兩新政策」激勵用鋼領域

鋼鐵股8檔飆漲停！中鋼也亮出大紅柱　「兩新政策」激勵用鋼領域

台股27日開高走低，不過由於中國政府釋放重大利多，祭出「兩新政策」，激勵鋼鐵股全面走揚，甚至有8檔個股鎖在漲停，中鋼（2002）盤中也一度飆上23.45元，終場上漲6.21%，收23.1元，成交量9.9萬張，亮出一根大紅柱。

2024-09-27 15:14
140萬股民注意！　00878今完成第3季填息

140萬股民注意！　00878今完成第3季填息

國民ETF 00878填息了！台股連日上漲，國泰永續高股息（00878）今（27）日盤中順利完成第三季填息。

2024-09-27 17:35
中鋼亮紅「業績再報喜」！前8個月稅前淨利43.16億元　年增226%

中鋼亮紅「業績再報喜」！前8個月稅前淨利43.16億元　年增226%

中鋼（2002）股價亮紅受百萬名投資人矚目，27日公布8月自結盈餘，累計今年前8個月稅前淨利達43.16億元，較去年同期大增226%。中鋼指出，獲利提升主要是因為單位售價及毛利增加，加上礦業投資獲配股利、利息收入也增加，使業外收入有所提升。

2024-09-27 15:33
力積電助印度設廠「轉移技術、人才」　陸行之問：10年後還能活？

力積電助印度設廠「轉移技術、人才」　陸行之問：10年後還能活？

晶圓代工大廠力積電（6770）與印度塔塔電子昨日簽訂合作最終協議，力積電將協助塔塔電子建設全印度第一座12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工，不過對此知名半導體分析師陸行之則坦言，這會吸引一群在台灣升遷不易的年輕人前往開疆拓土，而這些擁有普通製程技術的新創公司10年之後能否存活，都還是未知數，呼籲半導體大廠加強新生代接班，留住優秀人才。

2024-09-27 10:09
SCFI本周跌幅加大　歐地與波灣跌幅最高、美西美東都跌近一成　

SCFI本周跌幅加大　歐地與波灣跌幅最高、美西美東都跌近一成　

上海交易所今(27)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2135.08點，跌231.16點，跌幅較上周的5.76%提高為9.77%，歐洲、地中海與波斯灣航線在13-16%之間，美東跌12.53%，美西跌9.16%，顯示十一長假前市場相當疲弱，完全沒有節前旺季表現。

2024-09-27 15:39
搶進陸港股 ETF！4檔成交量擠進前十 　00637L爆25萬張居冠

搶進陸港股 ETF！4檔成交量擠進前十 　00637L爆25萬張居冠

中國大規模救市，陸港股飆漲，也帶動在台掛牌陸股ETF量能激增，槓桿型元大滬深300正2（00637L）今（27）日至午盤前即爆出25萬張，居台股交易量之冠，台股前十大成交量中，陸股ETF就佔了4檔。

2024-09-27 11:59
外媒爆Arm擬收購英特爾產品部門　但遭拒

外媒爆Arm擬收購英特爾產品部門　但遭拒

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，Arm曾與英特爾接洽，希望收購產品部門，但已被告知該業務不會出售。

2024-09-27 11:58
台塑4寶市值縮水「等於1家富邦金」　謝金河：南亞跨出一小步

台塑4寶市值縮水「等於1家富邦金」　謝金河：南亞跨出一小步

財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「南亞跨出了一小步」為題發文，指出過去台塑4寶中，至少有3家會出現在台灣前10大企業市值榜，如今4寶市值大縮水，加起來只等於1個富邦金，不過，他看到南亞（1303）轉型從高毛利、利基產品切入，是個很好的起步。

2024-09-27 10:50
中國央行降準！融資租賃三雄受惠　中租-KY飆漲逾8%

中國央行降準！融資租賃三雄受惠　中租-KY飆漲逾8%

中國人民銀行（央行）今（27 日）宣布下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，融資租賃三雄中租-KY（5871）、裕融（9941）與和潤（6592）受惠，有利借貸成本下降，股價連袂走高，其中龍頭中租-KY飆漲逾8%。

2024-09-27 10:46

讀者迴響

熱門新聞

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

面試台積電「妹子提2問題」後悔爆！過來人喊涼了

日圓雲霄飛車！自民黨「不升息派」落選　146暴衝至143

今年26名頭彩中獎人都現身！　台彩董座笑喊：要破紀錄了

188萬人領錢了！勞保給付今入帳　平均1.9萬元

2024國泰金控技術年會重磅公開　企業級AI模型中心「GAIA」

存股如何2個月領息40萬？

公益彩券揭開台灣公益經濟學 　「善良的公式」暖心首映

寶佳集團將出席新光金股東會　「新新併」意向曝光

外資大買船票！　連7天敲進長榮、萬海逾8.5萬張

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366