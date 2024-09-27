SCFI連6黑！美東大跌13％　罷工時間長運價才看漲

▲SCFI運價指數再下滑。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

美東碼頭工人罷工在即，但目前市場運價仍混亂，無法反應實際狀況，最新一期的SCFI運價指數連續6周下跌，本周下跌231.16點或9.76％至2135.208點，4大航線都續跌，其中，歐洲線、地中海線及美東線都跌逾13％，美西線跌逾9％；業者分析，運價仍有下修空間，且美東若真的罷工，時間要拉長才會有實質影響，運價才有機會上升。

本周4大航線繼續向下修正，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌342美元或13.19％至2250美元；地中海線每TEU為2541美元，下跌414美元或14％；美西線每FEU（40呎櫃）為4852美元，下跌489美元或9.15％；美東線每FEU為5626美元，下跌860美元或13.25％。

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業者表示，從下周市場價格來看，美西線約4400美元、美東線約4900美元，現在的價格還是沒有完全反映市場價格，一定要逐步靠攏，因此運價其實還有下修空間，預計下周SCFI還是會持續下跌。

業者指出，以往Q4都是海運淡季，但受到明年農曆春節提前到1月，以及美東碼頭工人影響，有可能淡季不淡，但前提是就算罷工，也要看時間長短，若是罷工時間拉長，造成塞港嚴重，才會產生實質性的影響，運價才會有機會往上走。