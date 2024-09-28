國泰人壽開第一槍！優質低利戶房貸喊卡　3業者暫未跟進

▲看屋示意照。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到央行緊縮不動產市資金影響，被視為「房貸人道走廊」的壽險業放款政策也出現進一步緊縮。《ETtoday新聞雲》盤點5大壽險業房貸授信規定發現，龍頭國泰人壽率先開出第一槍，移除偏低利率的「優質客戶」與「A+」兩類等級，最低利率自2.38%起，不過包括富邦人壽、保誠人壽、新光人壽等3家業者旗下房貸商品仍視不同族群給予差異化、較低利率的空間。

國泰人壽房貸利率設計原本依照客戶屬性、物件所在區域是否在都會區，臚列最低利率，依照9月1日國泰人壽的公告，當時優質客戶都會區最低利率為年息2.2%起、非都會區則為2.33%起；A+客戶都會區、非都會區利率各為2.29%起與2.46%起；一般客戶，都會區物件房貸利率年息2.38%起與2.65%起。



國泰人壽指出，「目前國壽房貸商品以都會區/非都會區作為區分，受理後再依客戶與擔保品條件綜合評估承作利率。」



也就是說，國泰人壽已正式移除利率計算較低的「優質客戶」與「A+客戶」，最低利率從2.2%起直接升為2.38%起。



不過對於國壽的做法，其他同業多表示「先觀望」暫不跟進。富邦人壽、保誠人壽、新光人壽與台灣人壽旗下房貸商品仍有視不同族群給予差異化、較低利率的空間。



以富邦人壽「房仲專案」為例，規定只要是透過信義房屋、永慶房屋、太平洋房屋、台灣房屋、中信房屋、有巢氏房屋、永慶不動產、台慶不動產、群義房屋、住商不動產、21世紀不動產、東森房屋及全國不動產等十三家房仲公司所成交之房屋，提供完整履約保證契約書或房屋交易安全保證書及買賣合約書，借款人年收入80萬元以上適用利率最低2.35%起；其餘則是2.4%起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新光人壽房貸也有設計「菁英客戶」與「優質客戶」兩大低利空間，以新壽「金好客」房貸專案都會區綁約為例，菁英客戶年息從2.28%起，優質客戶則為2.38%起，一般戶則是2.58%起。



保誠人壽則是規定，包括「優質客戶、績優職團、有效保戶」等指定條件，利率架構為第1-6期固定2.33%起，第7期起2.33%（台灣銀行、第一銀行及合作金庫等三大行庫二年期定儲利率平均值1.75%加上0.58%）。

若是一般客戶，保誠人壽規定這類族群房貸1-6期固定2.75%，第7期起為2.75%。