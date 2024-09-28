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獨家／山陀兒來襲　國泰產公告10／1、10／2不便險暫停受理

▲▼山陀兒來勢洶洶。國泰產10/1、10/2不便險暫停受理 。（圖／翻攝國泰產官網）

▲山陀兒來勢洶洶。國泰產10/1、10/2不便險暫停受理 。（圖／翻攝國泰產官網）

記者陳瑩欣／台北報導

山陀兒颱風生成，根據氣象署發布颱風動態分析，下周二（10/1日）到下周三（10/2日）最靠近台灣，風雨也最顯著，而隨著颱風逼近，國泰產險也正式公告暫停受理10月1日和2日生效海外旅遊不便險的投保，市場推估此舉行可以降低之後理賠爭議。

7月中強颱凱米侵襲台灣，當時連放二天颱風假，多達 400航班大亂，由於包括用信用卡刷卡買機票和自行投保旅遊不便險對於班機延誤理賠各有不同規範，造成市場不斷傳出旅遊不便險理賠爭議。

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產險公會在7月底時對於強颱凱米所造成不便險爭議提出說明，產險公會表示，以颱風造成國內機場停飛取消為例，「信用卡旅行不便保險」有銀行提供包含自本國出發到海外班機延誤（取消）的保障，但部分銀行不包含自本國出發而在報到前已確定之延誤取消者，或班機延誤產生的費用發生在居住地者不負賠償責任；產險公會建議持卡人刷卡買機票時最好先向發卡行循問相關規定。

另按目前產險公司所銷售「個人海外旅行不便保險」中定期航班較預定出發時間延誤四小時以上者，保險公司依保險契約給付班機延誤保險金，只要在保險期間內，實際出發的航班較原預定航班延誤達4小時，「本國出發」也在承保範圍內。

關鍵字： 颱風國泰產險不便險投保旅遊

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