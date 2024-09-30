電價喊漲「工業用電擬調15％」　工商協進會：不公平

▲工商協進會理事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

未來半年電價是否調漲，將在今（30）日下午電價審議會中拍板定案，經濟部提出的版本為民生凍漲、工業用電最多漲15％，對此，工總率先喊不公平，工商協進會也說，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允，建議給予達到一定能效標準的企業電價折扣，以激勵企業投入節能減碳。

工商協進會表示，自2022年起，政府已連續3年針對用電大戶調漲電價，今年4月又全面針對工業、商業、民生用電調漲，這次台電提出的方案，雖僅針對工業用電大戶調漲，仍不免間接性造成民生物價上漲，減損內需消費動能，也將壓縮未來央行降息的空間。

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工商協進會認為，目前全球景氣的不確定性逐漸提高，盼能盱衡整體經濟情勢以及產業營運狀況，審慎考慮調漲電價影響，今年以及近期內勿再調漲電價。

工商協進會指出，台灣的「用電大戶」多為經營體質良好的大型企業，肩負帶動台灣經濟發展與增加就業的重要驅動引擎，許多用電大戶反而是用電效率最高的企業，不能與耗能企業劃上等號。

這些用電大戶積極投入大量資本支出改善製程促進節能減碳，僅以用電量大小為標準，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允，建議給予達到一定能效標準的企業電價折扣，以激勵企業投入節能減碳；此外，建議制定一個合理、可受各界公評的電價調漲公式，讓企業營運成本能有計算準則。

工商協進會也建議，電價與能源政策、電力供需結構息息相關，建議政府以多元的能源配置選項，強化國家能源韌性，並尋求平衡台電財務的長遠解方，也才能有穩定、合理的電價成本，確保台灣企業維持供應鏈競爭優勢。