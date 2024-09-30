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驗船中心獲准簽發電子證書　提升船舶文書管理效率

▲航運業未來可透過手機驗證電子證書，大幅提升行政作業效率。（圖／CR提供）

▲航運業未來可透過手機驗證電子證書，大幅提升行政作業效率。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部與國家通訊傳播委員會近日核准驗船中心(CR Classification Society，簡稱CR)推行「本國籍船舶國際公約電子證書試行計畫」，該計畫將自2024年10月1日起正式生效，標誌著我國航運業邁向數位化的新里程碑。此舉不僅將大幅降低船舶證書管理的行政成本，更能顯著提升港口國檢查的效率，為航商帶來更高效便捷的運營環境。

CR表示，本次獲准簽發的電子證書涵蓋多項國際公約規定的船舶證書，不僅具有與傳統紙本證書相同的法律效力，還完全符合國際海事組織(IMO)「電子證書使用指導方針」(FAL.5/Circ.39/Rev.2)的要求。電子證書的應用將使船舶管理流程更加現代化，讓船東及航商得以更快、更便捷的方式處理相關文書事宜。

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CR董事長謝謂君對此發展表示高度肯定：「電子證書在國際航運界已行之有年，此時國輪加入這一行列，正是汲取國際經驗、採用成熟技術的最佳時機。我們將在符合我國需求的基礎上，開發出更加完善的電子證書系統，進一步促進航運業的效率與安全。」

值得一提的是，CR早在2020年便已獲得巴拿馬海事局(Panama Maritime Authority)授權，為巴拿馬籍船舶簽發電子證書，並在其商船海事通告MMC-355中正式公告。此次政府批准CR試行簽發電子證書，再次證明了我國航運業積極與國際接軌的決心，並進一步提升了我國船舶管理的競爭力。

隨著電子證書的全面推行，預計將為我國航運業帶來顯著效益，不僅簡化繁瑣的文書作業流程，更提供了更安全、可靠的船舶證書管理方式。CR將持續跟進國際海事發展，為我國航運業提供優質服務，促進產業更進一步的發展。

有意申請電子證書服務的船東或管理公司可至CR官方網站（https://www.crclass.org/apply）下載申請表，填妥後透過電子郵件（cr.tp@crclass.org）或傳真（+886-2-2507-4722）提交申請。

關鍵字： 驗船中心電子證書船舶文書管理效率

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