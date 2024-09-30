AI、能源題加持！Yahoo爆紅台股榜　亞光、錸德、雲豹出線

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股第三季進入價跌量縮整理階段，Yahoo奇摩股市App公布第三季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」，其中亞光（3019）、錸德（2349）與雲豹能源（6869）都因為AI或能源題材名列前3名；至於5大爆紅ETF榜首則由「暴力配息」一戰成名的中信成長高股息（00934）拿下。

調查發現，在本季十大爆紅台股中，由AI及能源概念股主導趨勢；五大爆紅ETF則是聚焦科技類成分股和高配息ETF。

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十大爆紅台股榜中，亞光因為搭上AI自駕車熱潮，帶動旗下車載鏡頭需求強勁，受投資人關注，奪下本季冠軍。錸德、雲豹能源均受惠AI綠能風潮吸引投資人目光，分別排名第二、第三。

ABF載板廠景碩(3189)拓展AI伺服器市場應用，且得益於高階運算需求增加的話題，排行第四；和大(1536)布局AI機器人領域，排行第五。均豪(5443)和晶彩科(3535)皆受益於AI，分別名列第六、第七。

而觸控面板設備廠TPK-KY(3673)布局綠電產業，及跨足太陽能儲能櫃領域，排行第八；羅昇(8374)因半導體、自動化及綠能商機創下單月營收新高成焦點，排行第九。

軟性銅箔基板廠台虹(8039)受惠於iPhone新款手機備貨需求，在法說會揭示樂觀的獲利預期獲關注，排行第十。此外，新光金(2888)雖在第三季網頁總瀏覽量中居冠，但季成長幅度未能擠入前十。

第三季五大ETF爆紅榜仍可看出高配息持續受投資人歡迎。位居榜首的是曾有「暴力配息ETF」之稱的中信成長高股息(00934)年化配息率達到8.9％。隨著美國聯準會降息2碼，債券相關ETF再度成為投資人焦點，元大美債20正2(00680L)和國泰20年美債(00687B)皆入榜，分別排行第二、第五。

以科技類股為主要持股的ETF是本季ETF爆紅榜的另一大趨勢，FT臺灣Smart(00905)是少數給予高配息的市值型ETF，其持股分布在AI、電動車和5G供應商，以特選多因子指數建立投資組合受到關注，排行第三；國泰台灣5G+(00881)精選台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等台灣科技龍頭，同時搭配流動性、獲利能力等指標，並依據市值排序，排行第四。