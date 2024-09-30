iPhone 16銷量雜音不斷！和碩童子賢：今年產業旺季比去年樂觀

▲和碩董事長童子賢（左）與和碩共同總經理暨執行長鄭光志出席和碩家庭日擔任開球嘉賓，並接受媒體採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

市場近期傳出，蘋果公司推出的iPhone 16新系列手機「銷售不如預期」，供應鏈雜音不斷。面對媒體追問，和碩（4938）董事長童子賢提出「農忙旺季論」，不評論單一客戶或產品的狀況，他也呼籲大家不要盯著1、2個月的數字就過於緊張，因為AI產品持續創新，整體產業來看仍比去年樂觀。

被問到進入產業出貨旺季，「農忙時期」是否比以往更忙？童子賢說，各行業都有點不太一樣，但科技產業比去年樂觀，因為去年同期仍在去化庫存；就領先指標的上游半導體來看，台灣半導體產業協會（TSIA）已將全年產值由原本預估的4.8兆元，上調至5.2兆元，且因為是產品基礎，半導體需提前1.5至2個月開始跑，並走到系統端及消費者端。

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「如果沒有需求，半導體就不會傾向這樣成長的。」至於外界蘋果iPhone 16銷售狀況，童子賢呼籲「不要太過緊張」一直盯著1、2個月短期數字看，他的工作也沒辦法預測，有時候因為產品服務推出的節奏，就算旺季中市場慢個幾周或遞延1、2個月才有所反饋，都不用太過緊張。

童子賢強調，他比較關心「半年至一年」等長期的市場變化，是不是不變、又或者可以帶來好消息，就這個角度而言他相當樂觀，因為科技領域最怕沒有創新、怕沒有亮點吸引消費者而變成一灘死水，但目前看來AI不斷創新，也有新的應用問世，相信未來3年都能帶來全新的商機。

在這過程中，有些消費者喜歡「嘗鮮」，一出新產品、新應用就會立即下單；有些消費者則習慣等應用更加成熟。童子賢說，大家都希望消費者買單，如果去體會這個持續發展的商機，就會一致認為產業仍抱著相對樂觀。

另一方面，談到和碩海外布局，尤其蘋果供應鏈在印度製造的相關規劃，童子賢說，現在涉及的應用領域，包括交通工具到生活休閒，如手機、筆電、網路通訊等電子產品，其中，印度有14億人口，在東南亞6.7億人口結構中印尼就有2.7億人口，不但可以提供重要的製造基地，經濟也將快速成長而成為非常重要的消費市場。

因此，童子賢表示，目前世界級品牌廠、代工廠皆增強相關規劃，未來將不局限在手機或筆電，而是有許多產品線可以開發，例如電子電路、電磁電路等控制應用，進一步設計新產品。和碩也將繼續多元發展，他也預期其他代工同業站穩腳步後，也會往這條路邁進。