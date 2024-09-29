和碩童子賢現身開球！繼黃仁勳後　「第2位科技大老」登大巨蛋

▲和碩董事長童子賢穿上背號25號球衣，並站在大巨蛋開球。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

和碩（4938）29日舉行家庭日活動，帶員工同仁前往台北大巨蛋看職棒賽事。和碩董事長童子賢穿上背號25號球衣，並站在球場上開球，他表示，「25」代表著他生日的日子，希望同仁們能快樂工作、幸福生活，在假日時更重視家庭健康及身心平衡，一起享受精彩刺激的球賽。

和碩在台北大巨蛋舉行家庭日，由童子賢擔任開球嘉賓，同時也是繼輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳後，第2位在大巨蛋開球的科技業大老。

[廣告]請繼續往下閱讀...

童子賢致詞時表示，大家在緊張刺激的科技業工作，站在產業最前端，平常要面對很多新的挑戰，「但今天我們聚在大巨蛋棒球場，讓我們暫時放掉自己的緊張刺激，欣賞另外一個緊張刺激的精彩球賽。」期盼和碩同仁們都能快樂工作、幸福生活。

▲和碩董事長童子賢回憶小時候打棒球的時光，期盼和碩同仁在假日時更重視家庭健康及身心平衡。（圖／記者楊絡懸攝）

談到棒球，童子賢說，小時候的記憶就是到竹林裡砍下像手腕這麼粗的桂竹，再用鋸子加工後製作成球棒，爛掉就再用針線縫補，印象最深刻就是小學二、三年級時，每年暑假晚上都要起來看「威廉波特少棒賽」，但花蓮偏鄉的電視信號不好，要往山上跑，才能收到從宜蘭來轉播訊號。

童子賢形容當時的樣貌，半山腰的農家有一台13吋的電視，往往聚集2、300人在此聚集看球賽，使得當時山上農家燈火輝煌，大街小巷的人都往半山腰跑，那時的台灣是「全民瘋棒球」年代，每年的青少棒都受到全國觀眾矚目，象徵著台灣重視體育，社會也逐漸走向經濟起飛。

「如今，現在資訊比較發達了，大家可以在各種頻道觀看棒球比賽，不用再半夜起來搭車上山去。」童子賢說，現代人的工作也較農業社會時代更繁忙，「我們還是要重視自己的健康、重視親情、重視家庭團聚、重視自己的身心平衡。」這也是為什麼和碩家庭日活動在大巨蛋舉辦，與集團同仁們一起觀賞精彩賽事。