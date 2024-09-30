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美東大罷工航海王起風了？　本周股市注意3大變數

▲▼股市 台北股市大跌 史上最大跌幅 台積電。（圖／記者屠惠剛攝）

▲股市。（示意圖／ETtoday資料照）

文／今周刊

美國經濟是否繼續邁向軟著陸，本周將再度面臨重大檢驗。接連出現令人失望的就業報告後，27日將公布9月數據，勞動市場再度成為焦點。

不過，在此之前，本周開盤即面臨三大變數，一是中國加緊對本地企業施壓，希望避免採購輝達（NVIDIA）降規的H20晶片；二是日本前防衛大臣石破茂逆轉當選日本自民黨總裁所帶來的市場震撼；三是美東和墨西哥灣岸港口10月1日恐怕避免不了的大罷工。

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美國港口大罷工一觸即發

因應美國東岸和墨西哥灣沿岸港口停擺在即，拜登政府官員上周五急邀港口營運商會商。工會合約將於周一過後到期，但勞資雙方始終無法談攏。

拜登政府敦促代表港口營運商和航運公司的美國海事聯盟（USMX），應該趕在合約到期之前和工會坐下來談判。政府官員上周也向工會傳達同樣的訊息。

一旦合約失效，美國30多個港口可能全面罷工。白宮鼓勵USMX和國際碼頭工人協會（ILA）達成雙方都認為公平的協議，但因工會反對在美國港口引進新技術而僵持不下，勞工擔心他們的工作因此不保。

長榮海運早已預警美東碼頭罷工可能性非常高，全球貨主都要提前做準備。摩根大通估算，港口停擺每天影響經濟的規模可能高達45億美元。

美東罷工加上紅海危機下，運價是否再漲引發市場高度關注，此外進入第四季是傳統貨運量高峰期，大家也關切台股航海王股價是否趁勢再起。

石破茂當選帶給市場的衝擊波

石破茂當選的消息在日本股市盤後揭曉，日經225期指開盤後一度狂瀉2,200點，跌幅深達5.8%，日股本周一開盤勢必湧現龐大賣壓。

新任黨魁石破茂支持透過升息來控制通膨並提振日圓，也表示考慮提高金融所得稅。接下來他順理成章會當選日本下一任首相。

石破茂當選消息一確認，日圓兌美元從最近盤跌之勢轉而勁揚，上周五紐約尾盤急升1.8%至142.15日圓。

輝達這一利空　恐拖累半導體股

彭博新聞引述知情人士報導，中國監管機關以意見指引的方式建議業者避免採購輝達晶片，但未直接下禁止令，一方面是面不希望阻礙本國AI新創公司的發展，一方面也避免和美國關係更加緊繃。

輝達上周五大跌2.1%，成為拖累美股大盤的主因。台積電ADR也受牽連，重挫深達4.7%，成為費城半導體指數重挫最深的成分股。

又是美國非農就業數據

美國將在本周五公布的9月非農就業數據再度引發關注，投資人將藉此評估接下來利率調降的幅度和速度。經濟專家估計，9月非農就業人數將增加14萬人。

美國股市上周繼續上漲，道瓊工業指數再創新高，反映的不外是投資人認為Fed能在不嚴重損害經濟增成的情況下成功控制通膨，即所謂的「軟著陸」；本月大幅降息，也營造更有利股市的金融條件。

但不少人擔心，降息可能不足以避免經濟衰退，Fed和華爾街如今將就業報告視為最重要的經濟良窳的指標。前兩個月的報告顯示，就業均增長低於預期，因此10月4日的數據變得更加重要。

Sarmaya Partners 總裁兼投資長拉提夫（Wasif Latif）說：「股票已反映適中（Goldilocks）/軟著陸的情境，就業報告可能會確認這一點，也可能會破壞這一點。」8月初公布的就業報告意外放緩，引發標普500指數的暴跌，投資人應記憶猶新。

Fed本月以0.5個百分點的幅度大幅降息後，美國貨幣市場預期Fed在2024年剩下兩次會議（11月和12月）將降息近0.75個百分點（75個基點），這表示其中一次可能會再降0.5個百分點，不過多數分析師仍預測Fed將循往例按1碼（0.25個百分點）的幅度逐次降息。

天達（Investec）經濟學家韓德森（Ellie Henderson）發布報告說：「如果Fed就業方面的職責岌岌可危，就會覺得有必要在政策寬鬆上較為急進。」她表示，上次8月就業數據「尚未崩塌」，但下修先前的數據更強化了勞動市場正在降溫的印象。

周五之前，也可以從周二的職缺數據、周三的ADP民間就業數據以及周四的每周失業救濟金申領數據，找到就業市場狀況的線索。

中國迎接黃金周長假

中國十一國慶長假從周二開始，一連放到下周一，假日消費將是關注焦點。

周一將公布官方版9月採購經理人指數（PMI），可以看到上周宣布全面刺激措施之前的景氣概況，預料製造業PMI會從8月的49.1攀升至49.3，連續五個月保持在萎縮區間，顯示中國經濟依舊疲軟。也值得留意的是，在中國國慶休長假之前，是否還會進一步宣布刺激措施。

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