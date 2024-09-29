台股進入10月「要怎麼投資？」　專家曝5大重點：逢低布建科技股

▲台股成交量仍持續低迷，顯示大額資金在美國大選變數前，都不願投入股市。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

時序即將進入10月，觀察台股成交量仍持續低迷，顯示大額資金在美國大選變數前，都不願投入股市；不過，台股低量守住底部，也代表著大額投資人不欲殺低，對於中長線有所期待，永豐投顧表示，10月是大選前最後一個月份，已近隧道盡頭，預期台股走勢維持量縮緩慢爬升格局。

投資人到底該如何看待股市發展？永豐投顧以一句話形容，「大選前壓縮，逢低布建科技股。」整體而言，10月的股市動態需要注意「5大重點」，分別是美國降息後的效應、美國總統大選變數、超級財報周及科技盛事出籠、日圓平倉交易、外資回流情形。

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第一，美國聯準會（Fed）降息後股市動態

永豐投顧表示，自1989年以來，美國有6次降息經驗，除1995年及1998年屬「經濟軟著陸」，其餘降息循環皆屬經濟衰退，故隨著降息周期，美股呈現下降趨勢，而1998年9月降息適逢亞洲金融危機，股市也是先下跌後走揚，故降息給於投資人不好的印象，1995年則屬於經濟軟著陸且降息後，股市持續走揚範例。

因此，在此次美國屬經濟軟著陸下，預期股市可望受惠降息效應。

第二，美國大選：賀錦麗當選維持現狀，川普當選關稅政策變數大

兩黨總統候選人川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）選情拉鋸，其中，賀錦麗延續現任總統拜登（Joe Biden）政策，對資本市場較不利的是：將企業稅由21%調升至28%，年收入超過100萬美元的高收入者長期資本利得稅由20%上調至39.6%，但這兩者在拜登上台後皆未經國會通過，在產業面則延續拜登政府的電動車政策及加強對石油汙染的監控。

至於川普政策，對於企業有利的部分，則是計畫將21%企業所得稅下調至20%甚至15%；在產業部分，則是撤銷7,500美元的能源車抵減並終止風力發電補助，對傳統能源如石油、天然氣及煤炭提供稅收減免。

▲美國兩黨總統候選人川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）選情拉鋸。（圖／路透）

永豐投顧指出，川普政策的最大不確定性是關稅政策，擬對所有進口商品課徵10%進口關稅、對中國進口商品課徵60%進口關稅。

根據高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）、美銀（Bank of America）及標普全球（S&P Global）研究機構預估，川普的減稅政策短期對企業獲利有提振作用，但貿易保護主義長期對跨國企業將帶來不利影響。

巴克萊銀行（Barclays）則認為，美國對所有國家的進口產品全面徵收10%關稅，對中國進口商品徵收60%關稅，將導致標普500成分股公司2025年獲利減少3.2%。如果其他國家採取類似的報復措施，那企業的獲利恐再減1.5%。

以過去美國大選前後行情比對，選前投資機構避險，大型資金不易進駐，選後壓力釋放，若配合產業趨勢，輝達（NVIDIA）Blackwell晶片在2024年底至2025年初放量出貨，預計選後壓力釋放，行情回歸基本面；再佐以彭博（Bloomberg）估計，2025年標普500企業獲利成漲13.9%、台股成長13.7%，選後至2025年初股市應有表現。

第三，超級財報周及科技盛事出籠

台積電（2330）即將在10月17日舉辦法人說明會，將對於今年度成長性情況應有更明確說明，甚至透露2025年第一季的概況，預期消息面樂觀，之後龍頭股如艾司摩爾（ASML）、特斯拉（Tesla）、德儀（TI）將陸續發表法說，輝達財報揭露則壓軸在11月21日公布。

除了財報及法說會之外，10月還有多項科技盛事出籠，包括蘋果公司（Apple）新手機iPhone 16系列開始提供蘋果AI功能（美國率先開放，其他地區則2025年開始）；OpenAI推出可推理的新模型「草莓」（Strawberry）；微軟（Microsoft）Copilot+將於10月起支援x86平台；特斯拉10月10日推出自動駕駛計程車「Robotaxi」，皆展現出AI實力。

至於第三季企業獲利預估，根據彭博估算，標普500第三季將季增8.36%，年增12.9%；那斯達克第三季季增10.72%，年增23.69%；費城半導體季減1.8%，年增30.81%；台股則季增10.72%，年增23.69%，且是全年獲利高峰。

永豐投顧認為，美股獲利高峰在第四季，故在業績有撐情況下，行情理應走揚，但侷限於美國大選前，大型資金不敢進場，故預期業績行情有限，但股價將有所支撐。

▲市場對於日圓平倉交易仍有戒心。（圖／路透）

第四，不定時炸彈：日圓平倉交易應已至尾聲

日圓投機淨空單部位，在7月1日達到高點2萬口以上水準，7月31日時日本央行宣布升息至0.25%，引發日圓平倉交易劇烈收縮，隨著資金不斷抽離，加權指數於8月2日、8月5日連二日下挫，一舉跌落半年線下，8月5日巨幅下挫1,807點，跌幅高達8.35%。

永豐投顧表示，目前市場對於日圓平倉交易仍有戒心，不過近期日圓投機淨空單口數已反正（9月3日為3,508口），故倘若後續日本央行又喊出升息口號，倒不用過於擔心；若日圓平倉交易又有繪聲繪影之像，反而應在利空下挫時逢低布局。

第五，預期外資可望於大選後回歸台股

外資從7月至9月開始連續賣超台股，分別為3,500億元、1,093億元及1,924億元（9月份資料為截至9月16日止），3個月合計賣超6,500億元。

受先前AI族群漲多、外資趁選前提前拔檔及日圓平倉交易等諸多利空綜合使然，在Fed降息後，市場稍恢復樂觀情緒，外資資金小部分回流，預估大選若賀錦麗當選，美國政局維持現況下，外資資金將逐步回歸台股。

▲台積電即將在10月17日舉辦法人說明會，將對於今年度成長性情況應有更明確說明。（圖／路透）

投資策略：大選前壓縮，逢低布建科技股

總結來說，永豐投顧認為，美國大選從過去經驗看，選舉前美股的行情都進入觀望模式，當大選前大型資金不敢進駐，散戶則在套牢中，投信資金雖持續買進，但買進標的以「高息ETF」為主；另外，台積電10月17日法說會應可定調今年成長率優於預期，並稍透露2025年情況，屆時AI族群可望受激勵。

長線來看，2025年美股、台股市獲利繼續成長，可以布局美國總統選後行情，另以美國四大指數來看，費城半導體指數表現遠落後於道瓊及標普500，預期選後壓力解除，科技股有望落後補漲，因此，永豐投顧建議「以AI各子產業龍頭股」為布局標的。