ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台股進入10月「要怎麼投資？」　專家曝5大重點：逢低布建科技股

▲台股成交量仍持續低迷，顯示大額資金在美國大選變數前，都不願投入股市。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

時序即將進入10月，觀察台股成交量仍持續低迷，顯示大額資金在美國大選變數前，都不願投入股市；不過，台股低量守住底部，也代表著大額投資人不欲殺低，對於中長線有所期待，永豐投顧表示，10月是大選前最後一個月份，已近隧道盡頭，預期台股走勢維持量縮緩慢爬升格局。

投資人到底該如何看待股市發展？永豐投顧以一句話形容，「大選前壓縮，逢低布建科技股。」整體而言，10月的股市動態需要注意「5大重點」，分別是美國降息後的效應、美國總統大選變數、超級財報周及科技盛事出籠、日圓平倉交易、外資回流情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一，美國聯準會（Fed）降息後股市動態

永豐投顧表示，自1989年以來，美國有6次降息經驗，除1995年及1998年屬「經濟軟著陸」，其餘降息循環皆屬經濟衰退，故隨著降息周期，美股呈現下降趨勢，而1998年9月降息適逢亞洲金融危機，股市也是先下跌後走揚，故降息給於投資人不好的印象，1995年則屬於經濟軟著陸且降息後，股市持續走揚範例。

因此，在此次美國屬經濟軟著陸下，預期股市可望受惠降息效應。

第二，美國大選：賀錦麗當選維持現狀，川普當選關稅政策變數大

兩黨總統候選人川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）選情拉鋸，其中，賀錦麗延續現任總統拜登（Joe Biden）政策，對資本市場較不利的是：將企業稅由21%調升至28%，年收入超過100萬美元的高收入者長期資本利得稅由20%上調至39.6%，但這兩者在拜登上台後皆未經國會通過，在產業面則延續拜登政府的電動車政策及加強對石油汙染的監控。

至於川普政策，對於企業有利的部分，則是計畫將21%企業所得稅下調至20%甚至15%；在產業部分，則是撤銷7,500美元的能源車抵減並終止風力發電補助，對傳統能源如石油、天然氣及煤炭提供稅收減免。

▲美國兩黨總統候選人川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）選情拉鋸。（圖／路透）

永豐投顧指出，川普政策的最大不確定性是關稅政策，擬對所有進口商品課徵10%進口關稅、對中國進口商品課徵60%進口關稅。

根據高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）、美銀（Bank of America）及標普全球（S&P Global）研究機構預估，川普的減稅政策短期對企業獲利有提振作用，但貿易保護主義長期對跨國企業將帶來不利影響。

巴克萊銀行（Barclays）則認為，美國對所有國家的進口產品全面徵收10%關稅，對中國進口商品徵收60%關稅，將導致標普500成分股公司2025年獲利減少3.2%。如果其他國家採取類似的報復措施，那企業的獲利恐再減1.5%。

以過去美國大選前後行情比對，選前投資機構避險，大型資金不易進駐，選後壓力釋放，若配合產業趨勢，輝達（NVIDIA）Blackwell晶片在2024年底至2025年初放量出貨，預計選後壓力釋放，行情回歸基本面；再佐以彭博（Bloomberg）估計，2025年標普500企業獲利成漲13.9%、台股成長13.7%，選後至2025年初股市應有表現。

第三，超級財報周及科技盛事出籠

台積電（2330）即將在10月17日舉辦法人說明會，將對於今年度成長性情況應有更明確說明，甚至透露2025年第一季的概況，預期消息面樂觀，之後龍頭股如艾司摩爾（ASML）、特斯拉（Tesla）、德儀（TI）將陸續發表法說，輝達財報揭露則壓軸在11月21日公布。

除了財報及法說會之外，10月還有多項科技盛事出籠，包括蘋果公司（Apple）新手機iPhone 16系列開始提供蘋果AI功能（美國率先開放，其他地區則2025年開始）；OpenAI推出可推理的新模型「草莓」（Strawberry）；微軟（Microsoft）Copilot+將於10月起支援x86平台；特斯拉10月10日推出自動駕駛計程車「Robotaxi」，皆展現出AI實力。

至於第三季企業獲利預估，根據彭博估算，標普500第三季將季增8.36%，年增12.9%；那斯達克第三季季增10.72%，年增23.69%；費城半導體季減1.8%，年增30.81%；台股則季增10.72%，年增23.69%，且是全年獲利高峰。

永豐投顧認為，美股獲利高峰在第四季，故在業績有撐情況下，行情理應走揚，但侷限於美國大選前，大型資金不敢進場，故預期業績行情有限，但股價將有所支撐。

▲市場對於日圓平倉交易仍有戒心。（圖／路透）

第四，不定時炸彈：日圓平倉交易應已至尾聲

日圓投機淨空單部位，在7月1日達到高點2萬口以上水準，7月31日時日本央行宣布升息至0.25%，引發日圓平倉交易劇烈收縮，隨著資金不斷抽離，加權指數於8月2日、8月5日連二日下挫，一舉跌落半年線下，8月5日巨幅下挫1,807點，跌幅高達8.35%。

永豐投顧表示，目前市場對於日圓平倉交易仍有戒心，不過近期日圓投機淨空單口數已反正（9月3日為3,508口），故倘若後續日本央行又喊出升息口號，倒不用過於擔心；若日圓平倉交易又有繪聲繪影之像，反而應在利空下挫時逢低布局。

第五，預期外資可望於大選後回歸台股

外資從7月至9月開始連續賣超台股，分別為3,500億元、1,093億元及1,924億元（9月份資料為截至9月16日止），3個月合計賣超6,500億元。

受先前AI族群漲多、外資趁選前提前拔檔及日圓平倉交易等諸多利空綜合使然，在Fed降息後，市場稍恢復樂觀情緒，外資資金小部分回流，預估大選若賀錦麗當選，美國政局維持現況下，外資資金將逐步回歸台股。

▲台積電即將在10月17日舉辦法人說明會，將對於今年度成長性情況應有更明確說明。（圖／路透）

投資策略：大選前壓縮，逢低布建科技股

總結來說，永豐投顧認為，美國大選從過去經驗看，選舉前美股的行情都進入觀望模式，當大選前大型資金不敢進駐，散戶則在套牢中，投信資金雖持續買進，但買進標的以「高息ETF」為主；另外，台積電10月17日法說會應可定調今年成長率優於預期，並稍透露2025年情況，屆時AI族群可望受激勵。

長線來看，2025年美股、台股市獲利繼續成長，可以布局美國總統選後行情，另以美國四大指數來看，費城半導體指數表現遠落後於道瓊及標普500，預期選後壓力解除，科技股有望落後補漲，因此，永豐投顧建議「以AI各子產業龍頭股」為布局標的。

關鍵字： 台股降息美股美國總統大選日圓科技股台積電輝達AI

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

國泰人壽開第一槍！優質低利戶房貸喊卡　3業者暫未跟進

國泰人壽開第一槍！優質低利戶房貸喊卡　3業者暫未跟進

受到央行緊縮不動產市資金影響，被視為「房貸人道走廊」的壽險業放款政策也出現進一步緊縮。《ETtoday新聞雲》盤點5大壽險業房貸授信規定發現，龍頭國泰人壽率先開出第一槍，移除偏低利率的「優質客戶」與「A+」兩類等級，最低利率自2.38%起，不過包括富邦人壽、保誠人壽、新光人壽等3家業者旗下房貸商品仍視不同族群給予差異化、較低利率的空間。

2024-09-28 00:05
台股進入10月「要怎麼投資？」　專家曝5大重點：逢低布建科技股

台股進入10月「要怎麼投資？」　專家曝5大重點：逢低布建科技股

時序即將進入10月，觀察台股成交量仍持續低迷，顯示大額資金在美國大選變數前，都不願投入股市；不過，台股低量守住底部，也代表著大額投資人不欲殺低，對於中長線有所期待，永豐投顧表示，10月是大選前最後一個月份，已近隧道盡頭，預期台股走勢維持量縮緩慢爬升格局。

2024-09-29 06:00
電價漲多少明揭曉　工業用電擬漲15％、民生凍漲

電價漲多少明揭曉　工業用電擬漲15％、民生凍漲

電價審議會將於明（30）日下午召開，有別於以往都是在月中召開，此次因台電爭取1000萬元補助仍卡關，因此延宕到最後一刻才召開會議，新電價也預計10月中旬才會開始實施，據悉，工業用電最多調漲15％，民生用電則預計維持凍漲，以減輕國人負擔。

2024-09-29 06:00
三大公會合辦「綠電買賣媒合會」　綠電媒合專區10月底上線

三大公會合辦「綠電買賣媒合會」　綠電媒合專區10月底上線

由中華民國再生能源商業同業公會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會及經濟部標準檢驗局共同舉辦的「113年綠電買賣媒合會」，近日在北、中、南大規模展開，吸引上百家企業爭相報名參與，成功促成售電業者、發電業者及企業的三方媒合，讓企業買得到綠電、業者賣得出綠電。

2024-09-29 06:00
獨家／山陀兒來襲　國泰產公告10／1、10／2不便險暫停受理

獨家／山陀兒來襲　國泰產公告10／1、10／2不便險暫停受理

山陀兒颱風生成，根據氣象署也發布颱風動態分析，下周二到下周三最靠近台灣，風雨也最顯著，而隨著颱風逼近，國泰產險也正式公告暫停受理10月1日和2日生效海外旅遊不便險的投保，市場推估此舉行可以降低之後理賠爭議。

2024-09-28 18:30
台灣半導體大老領軍前進日本　邰中和出任J Group主委

台灣半導體大老領軍前進日本　邰中和出任J Group主委

台灣半導體產業界大老邰中和，26日在台灣新東向全球產學研聯盟協進會的會議上，正式接任日本委員會（J Group）主委。他表示，未來將全力協助推動台灣半導體及資訊通信技術（ICT）企業進軍日本市場，並促進其發展。

2024-09-28 17:09
黃金創8年最狂單季表現　年內上看3000美元

黃金創8年最狂單季表現　年內上看3000美元

受惠聯準會（Fed）降息激勵，國際金價本周連4個交易日創高，雖周五（27日）拉回休息，但本周仍累計上漲1.38%，隨著接近9月底第三季將結束，估計本季金價表現將迎來8年表現最佳的一季，專家看好後勢，估年內即可以看到3000美元／盎司。

2024-09-28 14:20
金價今年漲幅27%！25家國銀有「存摺業務」　疫情爆發當年交易最夯

金價今年漲幅27%！25家國銀有「存摺業務」　疫情爆發當年交易最夯

國際金價蹭蹭漲，頻創高點，中央銀行今（27）日在臉書提醒投資人在台灣想買賣黃金不必再實體交易，只要透過黃金存摺即可輕鬆搞定，統計目前已有25家銀行開辦此項業務，且在新冠肺炎（COVID-19）疫情剛爆發的2020年交易最熱絡，保有歷年最高水準紀錄。

2024-09-28 12:02
記憶體模組廠金士頓降價清庫存　陸行之點名3台廠跟進壓力大

記憶體模組廠金士頓降價清庫存　陸行之點名3台廠跟進壓力大

消費性電子產品旺季不旺，第一大記憶體模組廠金士頓傳啟動降價策略，瞄準中低階產品，以刺激銷售力道，知名半導體分析師陸行之今（28）日在臉書上發文指出，記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今年二季度平均庫存爆表；他點名觀察三家台廠A-data（威剛）、Transcend（創見）、 Phison（群聯）降價清庫存壓力大，認列庫存損失將成為常態。

2024-09-28 11:05
還在想勞退怎麼領？　專家：提前創造被動收入才夠用

還在想勞退怎麼領？　專家：提前創造被動收入才夠用

據勞保局最新統計月報，7月勞退金本人請領月退休金平均1.8萬元，請問一下，這樣夠吃嗎？那麼如果是一次領，根據身邊親友近期及勞保局網站試算最高年資來看，大概就是落在200多萬元，請問一下，這樣夠吃嗎？

2024-09-28 06:00

讀者迴響

熱門新聞

她嘆年底職缺少！老鳥揭「1期間屎缺多」

力積電助印度設廠「轉移技術、人才」　陸行之問：10年後還能活？

台股進入10月！專家曝5大重點：逢低布建科技股

電價漲多少明揭曉　工業用電擬漲15％、民生凍漲

獨家／山陀兒來襲　國泰產10/1、10/2不便險暫停受理

64萬股東注意！中信金股臨會紀念品兌換通路曝光　10／4前可領

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

國泰人壽開第一槍！優質低利戶房貸喊卡　3業者暫未跟進

出社會年收百萬　女友碩士延畢0資產！他嫌窮想分手

塑橡膠展緊扣智慧與節能　觀展吸引1.6萬人其中國外買主逾2500人

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

Red Bull Showrun - 甜甜圈燒胎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366