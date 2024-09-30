ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中颱山陀兒逼近　颱風假5大QA一次看

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲中颱「山陀兒」持續接近台灣。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

中颱「山陀兒」持續接近台灣，今日已有部分地區停班停課，中央氣象署也不斷更新最新風雨預測，未來24小時雨量部分，花東、高屏、南投等地區，都達到停班停課標準，是否放颱風假也備受關注，《ETtoday新聞雲》整理5大颱風假勞工相關權益。

Q：縣市政府宣布停班停課，但公司要求照常上班，可否不出勤？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：勞動部表示，颱風假並不是「假」的概念，即使縣市政府宣布停班，雇主仍可要求出勤，但勞工也可以拒絕，例如擔心上班途中不安全、可能危及性命，可行使「退避權」不出勤，也建議雇主不要扣薪，尤其一定不能扣發全勤獎金。

Q：縣市政府宣布停班停課，公司要求照常出勤，薪資怎麼計算？

A：勞動部指出，薪資一定要照常計算，若是「工作日」就正常給薪，並建議可發加班費或額外津貼；若是「休息日」就要依法給予加班費。

Q：縣市政府宣布停班停課，等於放無薪假嗎？

A：勞動部指出，若公司決定放颱風假，勞工不用出勤，建議雇主宜不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

Q：縣市政府宣布停班停課，雇主可要求改為居家工作嗎？

A：勞動部強調，是否調整為居家工作，應由勞雇雙方在事前就約定好，且必須要徵得勞工同意，有出勤就要照常給薪。

Q：居住地停班停課，但公司正常上班，可以不出勤嗎？

A：勞動部解釋，若居住地或是上班途中會經過的區域都停班，但公司所在的縣市正常上班，勞工可要求不到班，也建議雇主不要扣薪。例如A住在新竹，但公司在台北，新竹停班但台北要正常上班，A還是可要求放颱風假。

 

關鍵字： 颱風假颱風出勤勞工

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

抱一張虧11萬元！千金股川湖殺9%「逼近跌停」　指數跌逾400點

抱一張虧11萬元！千金股川湖殺9%「逼近跌停」　指數跌逾400點

台股30日開低走低，重挫逾400點，高價股震盪災情也讓投資人嘆息不已。除了台積電（2330）震盪甩出千金股行列之外，千金股之一的川湖（2059）盤中跌逾9%，逼近跌停，至午盤股價最多跌110元，暫報1,095元，換算下來，抱1張就現賠11萬元。

2024-09-30 13:16
中颱山陀兒逼近　颱風假5大QA一次看

中颱山陀兒逼近　颱風假5大QA一次看

中颱「山陀兒」持續接近台灣，今日已有部分地區停班停課，中央氣象署也不斷更新最新風雨預測，未來24小時雨量部分，花東、高屏、南投等地區，都達到停班停課標準，是否放颱風假也備受關注，《ETtoday新聞雲》整理5大颱風假勞工相關權益。

2024-09-30 11:30
罷工長短不明朗　萬海重摔9％、長榮陽明跌6％

罷工長短不明朗　萬海重摔9％、長榮陽明跌6％

美東碼頭工人預計10／1罷工，許多業者擔憂貨卡在海上，紛紛提早出貨、或是跳港因應，加上上周SCFI運價指數連6黑，目前市場運價仍混亂，無法反應實際狀況，貨櫃三雄今（30）日股價翻黑，萬海（2615）盤中重挫逾9％、差一檔就跌停，長榮（2603）、陽明（2609）跌逾6％。

2024-09-30 13:00
電價喊漲「工業用電擬調15％」　工商協進會：不公平

電價喊漲「工業用電擬調15％」　工商協進會：不公平

未來半年電價是否調漲，將在今（30）日下午電價審議會中拍板定案，經濟部提出的版本為民生凍漲、工業用電最多漲15％，對此，工總率先喊不公平，工商協進會也說，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允，建議給予達到一定能效標準的企業電價折扣，以激勵企業投入節能減碳。

2024-09-30 06:00
電價今開會「大戶漲定了」！童子賢：希望台灣有穩定、高品質的電

電價今開會「大戶漲定了」！童子賢：希望台灣有穩定、高品質的電

經濟部預計於9月30日召開電價費率審議會，雖然外界預估民生用電凍漲，但產業用電調漲勢在必行，是否會影響高科技產業發展？對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，台電多年來壓低電價，確實照顧民生，但他無法預期台電該如何調漲，只能祝福台灣的電力往穩定、高品質及經濟實惠的方向邁進。

2024-09-30 05:30
台積電殺43元收最低957　台股大跌598點來到22225點

台積電殺43元收最低957　台股大跌598點來到22225點

由於美國股市漲多跌少，台股也受到拖累，今（30日）台股開低走低，終場大跌598點來到22224.54點，跌幅2.62％，成交量3908.39億元。

2024-09-30 13:36
美國東岸ILA宣布10／1凌晨起全面大罷工　白宮如何應對全球關注

美國東岸ILA宣布10／1凌晨起全面大罷工　白宮如何應對全球關注

美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)已在美國時間周日(29日)宣布因資方拒絕加薪條件，將在9月30日合約到期後，自10月1日凌晨起全面大罷工，由於美國總統拜登周日也公開表明不打算引用塔虎脫條款讓勞資雙方重新上談判桌，美國白宮對可能嚴重影響美國供應鏈，甚至危及民主黨總統候選人賀錦麗的選情的重大事件如何因應處理，全球都在關注。

2024-09-30 13:16
大摩喊「凜冬將至」卻反手大買SK海力士　涉嫌操控股價坑殺投資人

大摩喊「凜冬將至」卻反手大買SK海力士　涉嫌操控股價坑殺投資人

根據韓國媒體BusinessKorea報導，根據韓國交易所(KRX)9月27日消息，摩根士丹利首爾分公司前一天處理了1,061,547股SK海力士股票的買入，這是國內外證券公司中最大的買入訂單。不過此前，摩根士丹利才發布了一份名為凜冬將至的報告，將SK海力士的目標價從26萬韓元下調至12萬韓元，並將投資建議從增持改為減持，因此報告發布後反手買進作法，也已經讓韓國證交所啟動調查，認為其涉嫌操控股價。

2024-09-30 12:33
美東大罷工航海王起風了？　本周股市注意3大變數

美東大罷工航海王起風了？　本周股市注意3大變數

美國經濟是否繼續邁向軟著陸，本周將再度面臨重大檢驗。接連出現令人失望的就業報告後，27日將公布9月數據，勞動市場再度成為焦點。

2024-09-30 12:18
美國只能對銷美的陸製貨櫃船課高關稅　且須考慮波音恐遭報復

美國只能對銷美的陸製貨櫃船課高關稅　且須考慮波音恐遭報復

財信傳媒董事長謝金河透露，日前與陽明海運前鄭貞茂等餐敘，鄭貞茂說美國現在不但對貨櫃運輸來自中國的貨品課徵關稅(應是指高關稅)，也有國會議員提案要求對船舶課稅，恐對我貨櫃三雄不利。對此海運界高階指出，美國只能對美籍船公司購買的大陸建造船舶課高關稅，不可能對他國船公司在中國建造船舶課稅，且需考慮美國波音公司遭到中國報復。

2024-09-30 12:11

讀者迴響

熱門新聞

中颱山陀兒逼近　颱風假5大QA一次看

鴻海員工分紅入帳了　早上醒來進帳百萬獎金

在農會工作很爽？現場空蕩蕩「員工都在聊天」

竹東投資客消失　20年資深房仲：自住客機會來了　

電價今開會！童子賢：希望台灣有穩定、高品質的電

和碩童子賢：今年產業旺季比去年樂觀

抱一張虧11萬元！千金股川湖殺9%「逼近跌停」

石破茂勝選！日股狂殺1800點、暴跌逾4%

火鍋店外排一堆人　他見1幕驚「店長、員工差很大」

美東罷工一天處理積壓貨物估要五天　台灣卻僅需一到兩天

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366