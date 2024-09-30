中颱山陀兒逼近　颱風假5大QA一次看

▲中颱「山陀兒」持續接近台灣。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

中颱「山陀兒」持續接近台灣，今日已有部分地區停班停課，中央氣象署也不斷更新最新風雨預測，未來24小時雨量部分，花東、高屏、南投等地區，都達到停班停課標準，是否放颱風假也備受關注，《ETtoday新聞雲》整理5大颱風假勞工相關權益。

Q：縣市政府宣布停班停課，但公司要求照常上班，可否不出勤？

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A：勞動部表示，颱風假並不是「假」的概念，即使縣市政府宣布停班，雇主仍可要求出勤，但勞工也可以拒絕，例如擔心上班途中不安全、可能危及性命，可行使「退避權」不出勤，也建議雇主不要扣薪，尤其一定不能扣發全勤獎金。

Q：縣市政府宣布停班停課，公司要求照常出勤，薪資怎麼計算？

A：勞動部指出，薪資一定要照常計算，若是「工作日」就正常給薪，並建議可發加班費或額外津貼；若是「休息日」就要依法給予加班費。

Q：縣市政府宣布停班停課，等於放無薪假嗎？

A：勞動部指出，若公司決定放颱風假，勞工不用出勤，建議雇主宜不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

Q：縣市政府宣布停班停課，雇主可要求改為居家工作嗎？

A：勞動部強調，是否調整為居家工作，應由勞雇雙方在事前就約定好，且必須要徵得勞工同意，有出勤就要照常給薪。

Q：居住地停班停課，但公司正常上班，可以不出勤嗎？

A：勞動部解釋，若居住地或是上班途中會經過的區域都停班，但公司所在的縣市正常上班，勞工可要求不到班，也建議雇主不要扣薪。例如A住在新竹，但公司在台北，新竹停班但台北要正常上班，A還是可要求放颱風假。