火鍋店外排一堆人　他見1幕驚「店長、員工差很大」：餐飲業快崩潰

▲店員跟店長工作態度差很大。（示意圖／Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

近期許多餐飲業都面臨人力不足、缺工等問題，一名網友表示，最近到某間連鎖火鍋店用餐，發現店長忙著帶位和結帳，而店內的員工卻不急不慌整理桌面、準備食材，完全沒有緊張忙碌的感覺，忍不住直呼「店員沒在跟你演戲，直接情緒外露」，貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「驚！台灣的餐飲服務快崩潰了吧」，餐廳外面大排長龍，店長忙著帶外、結帳，但外場人員卻慢悠悠地收拾桌面，內場員工則是從容不迫地切肉和擺盤，「不像過去的奴工會緊張的加速，反而冷冷看你一眼再繼續慢慢做」。

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他感嘆，「突然覺得以前的服務員為何要那麼婢膝奴颜」，領的是死薪水，還要展現積極熱情、巴結主管，加上現在員工難找，店長也不敢對員工大小聲，只求有上班、不要搞出食安問題就好，「各位是否在住宿或用餐時覺得，台灣的餐飲服務快崩潰了？」

貼文掀起網友討論，「以前老闆都罵說不爽滾蛋，外面很多人搶著做。現在呵呵不敢嗆了，走了就都自己扛了哪裡敢」、「現在是勞方市場了，薪水不高請不到人」、「反正服務業缺工，大不了不做了，再找都有」、「現在遇到熱情的服務員，都是佛心來著」、「就領多少錢做多少事啊，不然你找人把我換掉」。