在農會工作很爽？現場空蕩蕩「員工都在聊天」　過來人曝崩潰日常

▲現場都沒有民眾。（圖／翻攝自Dcard）



記者施怡妏／綜合報導

有網友貼出某間農會的照片，櫃台幾乎沒有人，裡面空蕩蕩，員工們都在聊天，不禁好奇「在農會工作是不是蠻爽的？」貼文掀起討論，有同業透露，農會工作並非想像中輕鬆，有些很涼，有些很操。還有過來人透露，遇到活動時要無償加班，還得扛業績壓力。

有網友在Dcard發文，某日中午到農會辦事，發現櫃台空無一人，現場也沒有民眾，員工都在聊天，「在農會工作是不是蠻爽的？」

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貼文曝光，網友點頭，「我前陣子去辦事，員工還比民眾多，然後問員工事情還一副不耐煩，過程中一直聊天」、「之前去過某個非常鄉下的農會，農會行員在吃薑母鴨，邊吃邊看電視，看得我傻眼」、「我們這邊的農會，櫃檯小姐是手機開直播，放在旁邊，邊工作邊看，周五還會訂炸物拼盤，大家吃，超爽的」。

還有人說，「聽說農會裡面都關係戶，沒點背景、不會拉人脈，他們就會把你搞到自己逃出去」、「要有背景，就算考到了，你沒背景，面試也有可能被刷掉，因為會內定」、「農會主要是靠關係，考試只是走流程而已」。

不過，任職農會的網友澄清，「在農會做了3-4年的小菜鳥經過，一開始真的是靠關係，但只能說靠關係的薪水很差，所以還是要考試，農會很喜歡縮減人力，因為分紅才領得多」、「遇到活動時，下班後要無償加班到10、11點，活動在假日也是無償加班，除此之外還有各種業績壓力，後來幾個月後也跑了」、「不完全靠關係，看總幹事風格…我就是考上農會，但是業績壓力也很大，放款、農特產銷售、汽機車保險、儲蓄險、賣肥料、年節禮盒銷售、生前契約….等，全部都要賣，每個月薪水會扣兩千多元起來當點券（只能買自己家超市），另外每個月都還會更新業績表，看你是否達標」。

還有人分享，「我媽在農會上班，坐最前面的櫃檯人員，靠關係進來我是不知道也很少聽說，但都一定需要考試通過才能進來，也沒大家講得那麼爽，要處理開戶、結帳等等問題，還有農產品業績壓力」、「我姑姑就有銷售農產品、乳製品等農產商品業績壓力在，常看到她自掏腰包買送親朋好友」。