竹東投資客消失　20年資深房仲：自住客機會來了　

▲過往被視為蛋白區的竹東鎮也受惠，近期預售案帶動下房價已是坐4望5。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／新竹報導

新竹縣市因竹科帶旺全區，新竹市、竹北的房價瘋漲，帶動過往被視為蛋白區的竹東鎮也受惠，近期預售案帶動下房價已是坐4望5，不過就在央行正式出手限縮貸款成數後，在地資深房仲觀察，投資客退場，自住客機會來了。

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新竹縣市的房價因外來移入人口多、科技業的買盤剛需堅強，造成市場供需失衡，房市長期供不應求，量縮價漲也迫使不少新竹首購族向周邊鄉鎮前進，台慶不動產竹東中正永盈加盟店店東鍾勝全就說：「2年前竹東鎮的預售案大約落在28~29萬元，如今最高實登價格已經來到58萬元，漲幅確實令人驚訝！」

▲竹東是目前新竹人口第二多的地區，因為鄰近竹科三期、還有工研院的未來計畫加持，竹東轉運站也會建置，就業機會多且穩定。（圖／業者提供）

以整體新竹縣市來說，新竹市、竹北兩區房價已經比擬新北市蛋黃區，首購族群往東就選竹東鎮、往西會選南寮地區，鍾勝全說：「竹東是目前新竹人口第二多的地區，因為鄰近竹科三期、還有工研院的未來計畫加持，竹東轉運站也會建置，就業機會多且穩定，在交通部分台68線相當方便，傳統生活機能佳，科技業助攻下，預期人口將會持續上升。」

目前竹東共有4個重劃區，包含光武、至善、台泥、中藝，區域開發很完善。其中台泥重劃區、中藝重劃區比較靠近，未來鎮公所等政府機關也都會落腳中藝重劃區。

現在竹東房市以預售屋、10年內新屋、20年以上物件為三大主力，5年內新的房價3房（40坪含車）總價落在2000萬元上下，10年內物件也要來到1600~1800萬元。也因推案有出現約10年的斷層，因此中古屋市場主力落在20年以上屋齡物件，但缺點大部分沒有車位，但總價親民，落在500~700萬元間。

▲目前竹東共有4個重劃區，包含光武、至善、台泥、中藝，區域開發很完善。（圖／業者提供）

不過就在央行出手後，是否會造成房價下跌、買盤消失，鍾勝全認為：「過去投資置產族因為比較敢買，下手速度很快，自住客根本搶不贏，最近投資客變不見了，反而最近自住客開始出籠了。」





▲台慶不動產竹東中正永盈加盟店店東鍾勝全認為條件佳的自住客機會來了。（圖／業者提供）

換句話說，條件佳的自住客機會來了，且此次央行換屋的部分還是有配套措施，鍾勝全說：「起碼房價不會大幅起漲，短暫回檔一下也比較健康，但不可否認交易量或多或少會減緩，新竹縣市會熄火一下，不會變成重災區。」

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