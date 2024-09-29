陸股飆漲！重磅救市激勵　華爾街湧現「害怕錯過中國」恐慌





▲陸股資料照。（圖／路透社）

文／中央社

中國官方推出經濟刺激措施，股市連日應聲大漲。國際投行高盛對陸股後市持樂觀看法，並稱中國市場已出現「害怕錯過」的心理；但也有機構認為，只有通縮前景和房市發生根本變化，投資者才會投入新資金。

綜合華爾街日報等外媒報導，高盛全球市場部董事總經理魯布納（Scott Rubner）26日在給客戶的報告中表示，中國股市近日走勢強勁，美國大選結束後，中國股市應該會在11月和12月成為投資者的熱門交易對象。

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魯布納表示，「我真的認為這一次對中國來說不同以往」。

魯布納表示，期待已久的中國股市復甦可能終於到來，投資者應該想要參與其中；中國市場已開始出現害怕錯過（FOMO）的心理，市場共識開始轉變，這波上漲可能不是逆市交易。

除了高盛，以王瀅（Laura Wang）為首的摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師日前也發表報告說，從技術層面看，中國滬深300指數在短期內可能還有約10%的上漲空間，這一預測基於該行對中國再貸款計畫借款成本（2.25%）與滬深300指數當前股息率（2.46%）的分析。

也有機構持不同態度。銳聯財智（Rayliant Global Advisors）投資組合管理主管沃飛流（Phillip Wool）表示，刺激措施主要是向市場注入流動性，但目前情況是，僅靠更多流動性無法實現長期投資者希望看到的持續復甦；只要需求仍然如同以往一般疲軟，就沒人願意借貸，這樣的措施不會產生預期的效果。

思博瑞投資管理公司（Allspring Global Investments）投資組合經理Gary Tan認為，只有通貨緊縮前景和房市發生根本變化，投資者才會投入新資金。

