美東罷工一天處理積壓貨物估要五天　台灣卻僅需一到兩天

▲美東碼頭罷工一天估計要五天才能處理完積壓貨物。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

丹麥數據公司Sea Intelligence估美國東岸碼頭工人一天的罷工，要五天才能完成處理完港口積壓的貨物，而台灣港務公司高階指出，我國港口遇颱風關閉一整天，一到兩天就能處理完積壓貨運，為何出現這樣大的差異，在基隆與高雄經營貨櫃碼頭業務的聯興國際物流公司董事長洪英正指出，關鍵在於碼頭儲櫃空間與內陸疏運能力。

洪英正指出，疫情期間因為船期混亂，常發生多艘船同時到港現象，當時多國港口都曾發生碼頭壅擠問題，美西特別嚴重，原因是卸下來的貨櫃積壓在碼頭，內陸運輸無法配合疏運，結果因為貨櫃堆放太多，要卸載的貨櫃沒地方放，且停領櫃時因為空間太小，翻櫃困難，可能要花上三、四倍的時間。聯興國際疫情期間在基隆港附近曾緊急調度使用內陸貨櫃集散站，疏散港區的貨櫃。

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另台灣內陸很短，美國內陸很長，從美西要運到美東或美國內陸的貨，要靠卡車或火車運送，陸運運力有限，美國東西岸一個來回估計要近十天時間，且運輸工具臨時增加不了，就只能靠時間來消化。

業界高階指出，台灣港口裝卸效率很高，也是很多國家比不上的，像高雄港第六貨櫃中心的高明貨櫃碼頭，橋式貨櫃起重機一個小時平均可裝卸43-45個貨櫃，估計是全球冠軍，多數國家裝卸數量在20-30個之間，能超過30個就算是非常好的，能夠有這麼高的效率，除了靠熟練度，主要是要靠工人吃口耐勞與「肯做」，在美國，碼頭工人是被稱為「工人貴族」與「碼頭王」的。