00878、00929、00919…越配越多，如何2個月領息40萬？

▲時間加上複利，存股持續有成。（示意圖／達志影像）

文／今周刊

有位宜蘭漁民日前在外海意外捕獲罕見活化石「龍宮貝」，喊話要出售，最後以12萬元成交，並依買主承諾將龍宮貝放生。有網友直呼漁民簡直是撿到寶，「現在出海來得及嗎？」

專家建議，與其出海賭機運，不如「錢」進股海，投資像是國泰永續高股息ETF(00878)這類ETF更能穩穩賺，回顧前4次配息情況，從0.35元逐步成長到0.55元，不論是存退休金，還是為子女儲蓄教育基金，高股息ETF都是首選。

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存股達人小師傅日前就分享，他持有520張00878和126張00929，以及143 張00919，光是9月股息就領了30萬，持續領息再投資，買進再買進，等於每年的張數只會不斷的增加。「時間加上複利的力量，持續下去是很可怕的」。

至於國泰00878有何優勢？專家3點分析，首先，00878是全台首檔季配息的高股息ETF，自2020年成立以來逐步擴張版圖，今年7月規模正式突破3000億，成為全台ETF史上最快達標紀錄保持者。

投資人應注意ETF的周轉率

專家補充，市面上高股息ETF百百種，投資人應注意ETF的周轉率，有許多ETF透過大量換股來提高帳面配息率，但卻沒有實質參與到持股填息的過程，反而使基金成本增加，對投資人來說可能會造成損失。

其次，相比一眾9字頭高股息學弟妹，00878成立以來歷經市場多空，更突顯追漲抗跌的真實力，目前超過144萬受益人持有，更是全台受益人數最多的ETF。

最後，國泰00878以穩定配息為最大亮點，在選股邏輯上力求產業分散，配置逾6成的科技類股、以及約23%的金融股穩定波動，指數揀選高EPS、大市值及ESG表現好的產業龍頭，才有底氣越配越好。

回顧00878近4次配息金額，從0.35元逐次成長到0.55元，「珍珠」越配越大顆，適合投資人長期持有，不論是存退休金，還是為子女儲蓄教育基金，國泰00878都是首選。

他存00878、00929、00919 兩個月領息40萬

國泰永續高股息ETF經理人游日傑日前表示，在9月下旬美國聯準會順利開啟降息循環後，對金融股會是一大利多，00878後市表現可期，近期股市拉回，可看到投資人逢低加碼累積張數，即使不是本月要除息的ETF，買盤仍相當熱絡。

存股達人小師傅日前就分享，他持有520張00878和126張00929，以及143張00919，他日前分享9月11日收到00878的配息28萬，9月13號再收00929的配息2萬2。加總下來，9月份會收到30萬左右的配息。接著10月份還會再收到00919的配息，大約10萬元。

他表示，持續領息再投資，買進再買進，等於每年的張數只會不斷的增加。「時間加上複利的力量，持續下去是很可怕的」。

※文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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