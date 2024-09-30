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電價今開會「大戶漲定了」！童子賢：希望台灣有穩定、高品質的電

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者楊絡懸攝）

▲和碩董事長童子賢接受媒體採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

經濟部預計於9月30日召開電價費率審議會，雖然外界預估民生用電凍漲，但產業用電調漲勢在必行，是否會影響高科技產業發展？對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，台電多年來壓低電價，確實照顧民生，但他無法預期台電該如何調漲，只能祝福台灣的電力往穩定、高品質及經濟實惠的方向邁進。

電價費率於每年4月、10月調整，由於台電1,000億元預算補貼仍在立法院「卡關」，加上審議會須於10月前召開，最後壓線在9月30日召開。據悉，台電提出的方向是民生用電凍漲，產業用電平均不超過15%，超級用電大戶漲幅有可能高於15%，外界預估高科技產業可能將多負擔一點。

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對於電價看法，童子賢受訪時表示，台灣的電力要追求穩定、經濟實惠，以及高品質。所謂高品質的意思是，有些產業擔心電壓會突然降壓來降低總功率，此外，不少綠能也有間歇落差的特性，白天或有風時才發電，就需要區域分配比重。

童子賢認為，台灣電力需要穩定，就需要穩定的高品質和經濟實惠的發電比率；台電過去多年壓低電價，目前平均電價不到4元，新加坡平均電價則是6.4元，原因在於新加坡92.6%都用天然氣在發電。

他也引述國際消息，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前訪問新加坡，並與新加坡國務資政李顯龍簽署俗稱「123協定」（123 Agreement）的民用核能合作，都顯示出新加坡因電價較高，正在尋求經濟實惠、降低排碳的電力方案。

童子賢強調，台灣一方面要給台電鼓勵，另一方面也要給予鞭策。鼓勵方面是因為多年來台電壓低電價，確實有照顧民生，電是民生百工百業的基礎；鞭策方面則是如果電不穩定或電價太高，百工百業的成本及品質難免受影響，「但台電該如何調整？我也不是電價審議委員會，我沒辦法預測，只能祝福台灣的電力穩定、高品質及經濟實惠。」

關鍵字： 台電電價科技童子賢綠能

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