▲台新ATM 無卡跨提可掃碼執行，免序號。（圖／台新銀提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣已邁入「行動裝置」時代，台新銀行ATM率先於2016年4月推出行動銀行「序號無卡提款」服務，隔年再次優化功能，新增「QR Code無卡提款」及他行客戶「序號無卡提款」服務，9月再度攜手「財金公司」，推出「ATM跨行無卡提款」QR Code功能，即使非台新銀行的客戶，也能利用台新ATM以「手機掃描ATM螢幕上顯示的QR Code」，或「出示手機行動網銀APP顯示的QR Code予ATM掃描，體驗「台新ATM無卡提款」的便利性，智慧生活再升級。

台新銀行表示，台新銀行無卡提款服務交易筆數年增率約25%，顯示民眾對這項服務接受度相當高。此次將掃描QR Code即可提款的服務範疇擴大，讓他行的客戶也可透過台新ATM提領現金，期望提供民眾更便捷的金融服務。

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「ATM無卡提款QR Code功能」操作步驟簡單，客戶可使用台新行動銀行或以持有金融卡之開戶銀行APP首次開啟無卡提款功能後 ，再設定好提款金額和提款密碼，即可前往台新ATM存提款機，點選「無卡交易」→選擇「提款」→於螢幕上點擊「掃描手機QR Code」或「掃描ATM螢幕QR Code」→輸入自設提款密碼→掃描後即可完成提款。實測發現，可於30秒內完成提款，讓您享受更靈活方便的提款方式，讓生活更加輕鬆！

因應海外旅行熱潮，國人對外幣現鈔提領的需求大增，台新銀行於全台101家分行、全家便利商店、OK超商、楓康超市及臺鐵車站等地點，提供近1000台台新外幣ATM，提供美元、日圓、人民幣、歐元的外幣服務，24小時皆可輕鬆快速提存外幣，2024年12月31日前，使用台新外幣ATM提領或存入外幣現鈔，就能立即獲得台新Point 5點，還有機會抽中台新Point 1,000點。此外，若民眾於2024年年底前使用全臺4,300台台新ATM進行新臺幣跨行交易，每月累計達到5筆或以上，每筆就能獲得台新Point 4點（每點等於1元），獲得之台新Point可於台新ATM直接兌換超商購物金，實用又方便！

除了台新銀以外，玉山銀也指出，與財金公司合作，成為全國首波推出「ATM跨行無卡提款QR Code」功能的銀行業者，除了提供台、外幣及跨行無卡提款外，本次新增的QR Code掃描功能，可取代輸入金融機構代號、取款序號、金額等三項手動作業。