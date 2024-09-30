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國際智慧能源週明登場　規模成長幅度達30%

▲▼Energy Taiwan台灣國際智慧能源週與Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展展前記者會，左起：台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群副總經理徐瑞源、元晶太陽能科技董事長廖國榮、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世倫、經濟部能源署副署長李君禮、外貿協會秘書長王熙蒙、台塑新智能總經理劉慧啟、Tesla Energy Tim McBride共同揭幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲Energy Taiwan台灣國際智慧能源週與Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展展前記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同打造台灣規模最大的綠能以及淨零產業交流平台「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」，將於10月2日至4日在台北南港展覽2館登場，共計有480家廠商參展、使用1,625個展位，展覽規模為歷年最大，成長幅度達30%、國際參展佔比達20%，同為歷史新高。

隨著資料中心與AI等高耗能產業的趨勢發展，各產業的能源需求大幅提升，如何兼顧成本、電力與永續的多重需求成為全球的共同挑戰。與此同時，為了達到控制全球升溫在1.5°C內的目標，2030年前將溫室氣體排放量比2019年減少43%。

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SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「隨著全球科技產業快速發展，淨零轉型是面對氣候變遷挑戰的唯一解方，全球持續開發創新能源技術，透過多元綠能達到深度節能的目標。SEMI及旗下綠能暨永續發展聯盟積極鏈結產業與政府綠能政策與技術的交流，期以淨零綠能為首要目標，共同布局國際市場的永續商機。主管機關與產業協會也透過獎項方式推動企業積極轉型，例如由能源署舉辦的金能獎、光鐸獎；產業發展署舉辦的創新產品應用獎與太陽光電系統公會自行舉辦的友善服務團體與個人獎等，皆在產業立下良好典範。」

外貿協會秘書長王熙蒙表示：「在產業邁向數位轉型及綠色轉型並進的過程中，Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan正是匯聚綠能及淨零產業能量，推動轉型的重要平台。今年展覽再創幾項新記錄：共計有480家廠商參展、使用1,625個展位，展覽規模為歷年最大，成長幅度達30%、國際參展佔比達20%，同為歷史新高，是展覽活化市場商機，邁向永續創新的新里程。」

為推升台灣環境的永續意識，台灣主管機關相繼祭出政策，成為永續產業業者的強力後盾，加速實現台灣2050淨零碳排目標。「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」展前記者會上，各方代表以「淨零新世代：佈局永續綠能的創新藍圖」為主題，分享關鍵看法及行動。

經濟部能源署副署長李君禮表示：「淨零碳排是全球共同的目標，政府透過深度節能，並加速發展多元綠能，讓2050淨零碳排目標跟路徑更具體。2030年提高臺灣製造產品的綠電比例已經成為迫切要務，政府將持續與業者合作，齊心協力提供充足綠色電力，強化我國產業國際競爭力；政府也投入擴大ESCO量能，透過ESCO幫忙診斷用電習慣，找出問題、並且協助投資節能設備，創造多贏局面。」

作為太陽能龍頭企業的元晶太陽能科技董事長廖國榮分享：「太陽能產業的摩爾定律、太陽能技術再創新將協助顧客將不確定的天災風險化成確定的品質保固。」

台塑新智能總經理劉慧啓針對電池與儲能領域發表觀點：「隨著能源轉型與AI飆速發展，以儲能作為電力備載、從燃油過渡到電池的進化道路，已經成為產業及社會必要之選。台塑新智能在彰濱打造全國最大規模電芯廠，將自產電芯作為核心技術基礎，並橫向發展多元儲能應用，垂直整合電池回收及固態電池研發，進一步推動完整的電池生態鏈，致力於成為台塑企業及台灣邁向節能減碳的推手。」

Tesla Energy的Tim McBride則針對家用儲能領域表示：「特斯拉以家用儲能產品Powerwall提供住宅和小型企業的備用電需求，透過調控尖離峰的電網負載，除了能夠具備更穩定的電力環境，更能解省電力開銷、實現減碳生活。」

台達能源基礎設施曁工業解決方案事業群副總經理徐瑞源則指出：「台達秉持能源永續與共創價值的理念，透過再生能源、智慧電網與電動車充電解決方案，守住1.5°C關鍵，推動全球能源管理與交通電氣化革新。台達以低碳廠辦、低碳交通、低碳電網及零時差運維服務，解決減碳壓力與電動化及智慧電網挑戰，展現領導地位與共創價值的承諾。」

除了來自再生能源、儲能技術與金融機構的專家於展前記者會上分享多元觀點外，今年「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」展覽也匯聚了多元綠能的創新技術、產業協會與指標企業一同交流，為永續時代探尋綠能新商機。

關鍵字： 國際智慧能源週

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