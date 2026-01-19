降息債市迎多頭　一表看2025年債券ETF規模成長前10名

▲降息環境，資金流入債市。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著多國進入降息循環，不論是投等債、非投等債、公司債或主權債，還是從成熟市場與新興市場來看，去（2025）年債市全線上漲，普遍繳出亮眼成績，基金規模也跟著水漲船高，統計去年規模成長最多的債券ETF前10名，金額大增百億元以上的有5檔，分別凱基A級公司債(00950B)、國泰10Y+金融債(00933B)、群益優選非投等債(00953B)、群益ESG投等債20+(00937B)，以及國泰投資級公司債(00725B)。

凱基A級公司債(00950B)ETF研究團隊表示，邁入今(2026)年第一周，全球整體債券基金資金淨流入重返百億美元以上，其中又以投資等級債資金淨流入跳升趨勢最為明顯，資金淨流入從去年底的34億美元，一舉增加至100億美元，顯見全球貨幣寬鬆政策大方向不變，股市波動升高情況下，具備相對高票息貢獻、得以平衡股市波動風險的投等債，投資吸引力浮現。

整體而言，美國公債殖利率走勢反映本波降息週期是預防性降息，未來聯準會沒有必要做超乎市場預期的降息舉措，在此情境下，持有中短天期公司債能提供投資人穩定票息，也能有最佳的風險調整後總報酬，因此建議持續以中間路線作為債券ETF的投資主軸。

