準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

▲石破茂27日當選日本自民黨新任總裁，卻迎來日股跌，日圓升（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

日本自民黨新任總裁石破茂將獲國會指名為新任日本首相，日本股市在昨（9月30日）大跌1910點，日圓兌美元升值到142價位，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，給準日相石破茂上｢第一堂經濟課｣，日本經濟才從谷底爬升，元氣尚未恢復，市場在提醒他不可「呷緊弄破碗」。

以下為謝金河臉書內容：

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經歷了五度參選，這次也經歷兩輪投票，終於打敗高市早苗，登上日本首相大位的石破茂，在確定成為日本新任首相後，股市在他當選的第一個交易日大跌1901，跌幅4.8%，東証也跌3.37%，而更受矚目的是日圓兌美元升值到142.09，距離8月5日日銀宣布升息0.25%後的最高點139.58並不遠。

從8月迄今，大家都看到圓升股跌的景象，這也印證了我一直以來的看法：日本經歷了卅年泡沫經濟洗禮，現在才從谷底慢慢爬升，元氣尚未恢復，日本銀行不宜太早結束貨幣寬鬆，升息不宜太快，尤其是日圓千萬不可急升，否則

安倍經濟學打造出來的景象可能毀於一旦。

8月5日日銀升息0.25%，造成利差交易平倉，日經指數一天大跌4451，全球股市都受到衝擊，日圓????間從161.95拉升到141.7。受到這個大衝擊，岸田文雄接著放棄首相職務，接下來有九個人角逐首相大位。

這次石破終於破繭而出，不過，迎接他的是日股大跌，日圓升值至142.09，看起來市場在提醒他不可「呷緊弄破碗」，改善日本財政，可能需要放慢腳步。

我一直以來的看法是日圓在2011年升值至75.35，這是日本走向衰敗的主要原因之一，安倍射三箭也是針對這個現象，石破千萬不可弄錯方向。

台灣有很多人把石破當成親中派，其實在日本親中已經沒有市場，石破選前來台會晤賴清德總統，似乎為了洗去身上親中色彩。不過，深圳日本兒童上學途中被刺死亡，中國外交部的處理震驚全日本，日資積極在中國撤資⋯⋯

在中國民族主義無限上綱下，中日會不會終需一戰？誰也沒有把握！但我認為中國和日本的百年宿仇，日本的危險性，百倍於台灣！台灣有事，日本保證有事！石破茂的下一局充滿挑戰！

