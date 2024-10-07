00922「年賺4成」勝大盤　股海老牛：可參與台股行情且抗跌

▲股海老牛認為，如果市值型ETF持股能進一步分散，空頭時期將更抗跌，有助投資人抱股更長久。

圖文／鏡週刊

一般來說，買市值型ETF的投資人，為的是要參與台股行情，但老牌標的會有單一權重過高的問題，容易受單一個股牽制影響，以現在的狀況為例，許多市值型ETF的台積電占比都高達5成以上。投資達人股海老牛認為，如果市值型ETF持股能進一步分散，空頭時期將更抗跌，有助投資人抱股更長久。

「存ETF最重要的就是熟悉選股邏輯，也要認同裡面的持股。」投資達人股海老牛分析，新上市的市值型ETF，和過往純追蹤大盤指數的ETF相較，多了許多不同的選股因子，「投資人能更精準的選擇適合自己的ETF，存股更長久。」

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「我會建議，存ETF不要太三心二意，只要認同選股邏輯就好，因為只要換股時間到了，不符合該檔ETF選股邏輯的持股，自然會被汰換掉，這也是ETF的一大優點。」股海老牛認為，市值型ETF今年來表現強，原因是成分股漲勢犀利，尤其台積電貢獻最大，但有個問題是，漲也台積電、跌也台積電，因為台積電占比達5成。

股海老牛舉例，2022年台積電股價從600多元回跌到300多元，當時市值型ETF表現也相對疲弱，「但今年台積電則超強，追蹤加權指數且沒有個股權重上限的市值型ETF，股價因此跟著突飛猛進。」

相對來說，設有個股權重上限的市值型ETF，例如國泰台灣領袖50（00922）有單一成分股權重30%的設計，「好處是在空頭時期，股價會相對抗跌。」股海老牛表示，投資人可以自行取捨，以風險承受度來選擇。

再來，00922的低碳選股因子，也是他看好的因素之一，「ESG分數高的公司，未來競爭力會比較強，獲利提高下會更吸引投資人，創造出好的循環。」股海老牛說，想追隨台股市值成長且控制波動度，可考慮以定期定額方式進場00922。

統計台股多空循環週期，近3次為2018年8月到2019年12月、2019年12月到2021年12月、和2021年12月到2024年6月，「台股微笑曲線循環不斷上演，用定期定額方式參與大盤，都會有不錯的報酬率。假設每月底扣款5000元試算，各區間的報酬率為12.6%、30.9%和38.5%。」國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇說。

另外，若在1年前單筆投入10萬元買進00922，截至今年9月24日含息累積金額為141,702元，報酬率達41.70%，同時期大盤報酬率則為39.76%。

單筆投入00922一年賺41.7%

▲註：投入期間為2023/09/25至2024/09/24

台股週期循環定期定額表現

▲資料來源：CMoney，統計期間至2024/06/30



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