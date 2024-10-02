價差優勢逐漸消失不打緊　林口靠2大條件磁吸購屋族

▲林口憑藉自身優質獨特的生活環境、建設利多持續吸引購屋族搶進。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

新北林口房價漲高，價格優勢逐漸消失。不過，在地房仲表示，林口不光只靠「房價相對親民」取勝，憑藉自身優質獨特的生活環境、建設利多仍持續吸引購屋族搶進，居住人口持續增加。

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這些年來林口房價漲勢凶猛，新案成交價6~7字頭已相當普遍，精華地段最高成交甚至來到8、9字頭，非常驚人，但房價漲高，相對的跟新北其他區的價差優勢已逐漸消失，林口房市還會繼續熱下去嗎？

永慶不動產林口三井麗林加盟店東潘彥竹表示，林口房市已不光只靠「房價相對親民」取勝，而是區域擁獨特的生活環境，贏得購屋族青睞，道路規劃整齊、寬敞舒適，且交通與生活機能佳，擁機場捷運、三井OUTLET、多間明星學區等等，是個相當宜居的城市。

潘彥竹觀察，林口區人口持續增加，房市供不應求，買盤占最大宗的是年輕族群，尤其是新婚夫妻，2~3房產品指名度最高，另外不少退休族群也會選擇林口。此外，也有不少購屋族是基於林口的建設利多，提前置產佈局，或搶先購房規劃未來自用。

▲工一工業區、三井二期、東森媒體園區建設利多，將帶動林口住宅需求。（圖／永慶不動產提供）

潘彥竹說，林口目前有3大建設利多，首先是工一工業區，腹地廣闊，科技大廠進駐後，將顯著帶動林口區住宅需求。另外，三井二期、東森媒體園區也正興建中，可見大企業都看好林口發展，未來人口預期將持續增多。

潘彥竹接著介紹，林口新市鎮主要可分前、中、後3段，首先前段靠機捷A9站，開發相對飽和，房價也最高，而屋齡10~20年中古屋成交單價則落在50萬元上下。中段為忠孝路到仁愛路一帶，中古屋成交單價約45~50萬元，而後段有較多新建案，成交5~6字頭，中古屋則3字頭還有機會買到。

至於先前央行打房，潘彥竹說：「前半年完全是賣方市場，好物件輪不到買方來挑，而近期央行打房，釋出量有稍微增加，還不到很慘的狀況，屋主心態調整可能還要一段時間，但建議買方可議價看看，有機會以漂亮的價格買到心儀的房子。」

▲潘彥竹相當看好林口區的房市發展。（圖／永慶不動產提供）

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