石獅坐鎮新光起家厝！　大股東第三代勸台新金董座「別忘本」

▲林伯翰認為，新光金應該先增資完再談合併。（圖／鏡週刊提供）

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採訪尾聲時，林伯翰更意有所指說，「過去若非吳創辦人找日本第一生命、野村證、三洋證等成立台証證，哪有後來的台新金？若沒台証證，彰銀案時，台新金哪能出售台証證籌資？我是個不忘本的人，象徵老董事長吳火獅的石獅子坐鎮在南京東路起家厝，去年因都更，搬到新壽買下的開發金大樓，等起家厝蓋好後，絕不會讓石獅子在外餐風露宿。」

面對新新併再度演變成吳家內鬨，金管會銀行局副局長林志吉上週四也說，不同意見股東在表達過程中，宜「秉持理性」；公司經營階層應主動積極爭取不同意見股東支持，尋求共識。林伯翰回應金管會說法指出，「反對派秉持理性，要求經營團隊說清楚未來經營策略、願景，但經營團隊卻未回應。」

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實際上，金管會對新新併案相當頭大，最終准駁關鍵仍是新壽的財務穩健性，由於新壽後年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號）、TW-ICS （新一代清償能力制度）後增資壓力仍不小，「新壽RBC（資本適足率）6月時雖已達標，8月卻虧損逾50億元，預期9月業績也不會太好，今年全年新光金雖有機會維持獲利，但整體壓力不小。」知情人士說。

林伯翰也認同，「目前仍有金管會要求的70億元現增未兌現，新光金應盡快完成，等兵強馬壯後，再談合併、出售，過去參與現增股東，每股都淨賺近4元，股東不怕增資，是怕不會賺錢。」

接著他話鋒一轉批評，台新金用形同舉債的特別股，提高合併新光金收購價，4年前，新光金發乙種特別股時，由吳東亮派主導的新勝、台灣新實、王田毛紡等新光金法人股東，「利率4％都不願認，現在卻發利率不如定存，只有1.665％的特別股，這樣真的像一個富爸爸行為嗎？」

林伯翰更直搗黃龍稱，台新金帳面上有200多億元現金，既要發展台新金，又要替新光金輸血，「新光金現任經營團隊說，未來不會再和股東增資要錢，那是和誰要？當然是和台新金股東要，若台新金明年賺錢，都要給新光金，這對台新金股東來說，情何以堪？」



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