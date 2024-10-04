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先探／上證只花9天創新高的瘋狂效應

圖／先探投資週刊 提供

中國股市節前連續大漲，台灣中概股如塑膠、水泥、玻璃等得以止跌；惟台股逐漸與中國脫鉤，以台積電大聯盟及季中開始出貨的輝達AI伺服器及供應鏈為主軸；第四季旺季的汽車相關AM族群也可留意。

文／方亞申

中國政府這次鐵了心放大絕，九月中旬後至十一長假前，連續端出超過十五種刺激經濟、內需及股市等措施，最重要包括中國人行宣布降準、降息、降存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施，預計向金融市場釋出資金約一兆人民幣，同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調。這是二○一五年八月以來，人行再度祭出「雙率雙降」。

中國無限量打開水龍頭

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另外，更首次創設結構性貨幣政策工具，以刺激資本市場，只要符合資格的證券、基金、保險公司可使用自身擁有的債券、股票ＥＴＦ、滬深三○○成分股作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產，此政策是以支持股市為出發點。由於中國的國債、央行票據與市場機構手上持有的其他資產相比，在信用等級和流動性仍有很大差別。很多金融機構手上雖有資產，但是在陸股較低迷的情下，流動性也比較差，透過與央行交換後，可以獲得央行票據、國債等比較高質量、高流動性的資產，有助於提升相關機構的資金獲取能力。且特別規定，藉由這個工具所獲得的資金只能用於投資股票市場，也就是要拉股市，也有助於增加股市的流動性。

官方公開宣稱，目前中國互換便利首期操作規模是五千億人民幣，未來還可視情擴大規模。甚至再多五千億或一兆人民幣，等於無限量打開水龍頭。

政策上明顯就是降息、降準，降低企業經營成本壓力；另一方面放寬融資，鼓勵企業機構買進股票；龐大未銷售房產則降低自備款以降低買進門檻。幾乎所有政策都是針對股市、房市，尤其股市，等於是政府提供資金讓企業買股，以先求股市上升後來拉抬產業需求，也間接讓基本金屬、建材價格能夠上漲，接下來就可以增加就業率。

上證、深圳成指不到一個月，指數大漲二四．八％及三三％。香港國企、恆生指數更是飆漲三成，今年以來漲幅推升至全球前二名，超過美國四大指數。

這其中證券股、汽車股、水泥股、白酒股、鋼鐵股幾乎都大漲四至七成，像是重量級的中國平安大漲六五．九％、跌深的寧德時代大漲五二％、長城汽車大漲六十％；背負政策的金融股也上漲一成以上。石油及電信股漲幅則較小。

外資買超連結中國的ＥＴＦ

隨著近兩周中港股市大漲，也呈現十足吸金效應；而台灣連夠連結的是相關的ＥＴＦ，包括中信中國高股息、富邦恆生國企正２、復華香港正２、富邦上証正２等，外資買超量不小，也連動大漲。

中國期盼以資金拉抬令股市上漲，進而刺激景氣，的確近兩周如原物料產品螺紋鋼、玻璃、銅、熱軋鋼等，價格上漲，不過若與去年底相比，大多仍低於去年底價格。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2320期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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