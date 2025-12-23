中籤逾11萬落袋！捷創掛牌上櫃上演蜜月行情 大漲134%

捷創科技（7810）今日以承銷價格每股85元正式掛牌上櫃，盤中股價最高達199.5元，上漲114.5元、漲幅達134%，投資人若先前幸運申購中籤，一張最高現賺11.45萬元。

黃金存摺飆4573元新天價 36公克抱1年賺近6.5萬

國際金價漲勢煞不住，帶動國內黃金投資同步升溫。台灣銀行黃金存摺今（23）日再刷歷史新高，每公克賣出價衝上4573元新天價，近1年漲幅超過65%。若去年底以約10萬元買進36公克黃金存摺，抱到今天高點賣出，現賺將近6.5萬元，報酬相當驚人。

矽光子兩樣情！聯亞處置首日腳軟小跌 華星光刷天價率5檔走揚

AI運算進入「百萬GPU」時代，矽光子（CPO）技術將在明（2026）年進入大規模商轉，矽光子族群聯亞（3081）再度於今（23）日關緊閉，每20分鐘一盤，股價小跌約1%來到598元，華星光（4979）勁揚逾7%，創下287.5元新高價位，波若威（3163）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、訊芯-KY（6451）、光聖（6442）等5檔均維持紅盤之上。

台灣光罩宣布投4.35億元擴14吋光罩產能 攻先進封裝市場需求

台灣光罩（2338）於12月22日董事會決議通過，為因應未來產業技術發展需求，設備採購金額共新台幣4.35億元。此項資本支出，擬擴充14吋光罩(Photomask)生產線產能，運用於先進製程2.5D及3D封裝技術，透過立體整合方式，將諸多關鍵元件整合於中介層。這項擴產計畫強化公司技術地位，更提供重要客戶充足產能。

10大綠能新聞盤點 2025全球能源轉型里程碑

2025 年是全球與台灣能源轉型史上的雙重里程碑。這一年，台灣不僅正式啟動「非核家園」，更在全球經貿壓力與內部社會溝通的夾縫中，看見了綠能發展從單純的電力建設，轉向更深層的法規秩序、社會共融與多元科技布局。台灣再生能源推動聯盟進行國內外十大綠能新聞總盤點。

AI吃電怪獸 南亞聯手華城搶進美國電力基礎建設

全球AI運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求驅動下，南亞（1303）與國內重電領導大廠華城（1519）達成合作共識，在模鑄式變壓器領域展開策略性合作，雙方將結合彼此的製造技術、市場開發與產業經驗等優勢，共同強化國際市場的供應能力。

大東電在手訂單達2028年 預計明年一月上市

電纜大廠大東電（1623）將於29日舉行上市前業績發表會，並預計明年一月上市，大東電今年前11月營收59.93億元，已經突破去年全年的54.83億元，再創史上新高，目前在手訂單已達2028年，未來三年營收有望穩定持續創高。

北捷隨機殺人案理賠 金管會：個人最高賠500萬、單一事件上限2.5億

北捷發生張姓男子煙霧彈攻擊、中山百貨商圈隨機殺人案件，對於相關保險理賠，金管會保險局副局長蔡火炎今（23）日解釋，跟北捷與共保產險了解，受難者可依承保條約，每人身體傷亡最高理賠金500萬元，而單一事故傷亡賠償最高上限2.5億元；至於，誠品南西店公共責任險部份，必須經由專家鑑定，有責任才需要理賠。

蔡豐明看明年貨櫃船運審慎樂觀仍具挑戰 紅海與關稅發展最為關鍵

陽明海運董事長蔡豐明今(23)晚表示，明年陽明運力增加5艘1.55萬箱(20呎櫃)貨櫃船，為新增運力，將會擴充南美與中東運務，關鍵因素包括紅海復航與否，中國關稅是否有機會再降10%，市場運價起起伏伏，很有挑戰，公司審慎樂觀，期待延續連續六年獲利佳績，達到年年獲利。

小心P2P詐騙 金管會提醒2大注意事項

隨著科技及數位化之發展，國內近年來已陸續出現多家以網路平台為管道提供資金借貸或債權轉讓媒合相關服務之P2P網路借貸平台(下稱P2P平台)，曾有不法業者假藉P2P平台名義假債權等方式進行吸金詐騙，金管會銀行局副局長王允中，透過P2P平台從事借貸或投資活動時，應審慎評估可能面臨的風險，多方審視後再進行相關交易，並注意不聽信來源不明的廣告及資訊、充分瞭解P2平台營運模式兩大事項。