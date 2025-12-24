台積電漲10元重回1500　台股漲175點逼近28500

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（24日）以28383.61點開出，指數上漲73.14點，漲幅0.26％。隨後在台積電（2330）重回1500元大關下漲勢擴大，台股漲175.91點至28486.38點，逼近28500點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1495元，漲幅0.34％，隨後進一步漲10元至1500元；鴻海（2317）上漲1.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲5元至1395元；廣達（2382）上漲1元來到265.5元；長榮（2603）維持平盤至186元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲79.73點或0.16％，收在48442.41點；標準普爾500指數上漲31.3點或0.46％，收6909.79點；那斯達克指數上漲133.01點或0.57％，收在23561.84點；費城半導體指數上漲38.97點或0.55％，收7184.54點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48442.41 ▲79.73 ▲0.16% S&P500 6909.79 ▲31.3 ▲0.46% NASDAQ 23561.84 ▲133.01 ▲0.57% 費城半導體指數 7184.54 ▲38.97 ▲0.55%

資料來源：證交所